Sędziowie TK złożyli ślubowanie w Sejmie

Sześcioro sędziów, wybranych przez parlament, złożyło ślubowanie w Sejmie. Byli wśród nich także ta dwójka prawników, których ślubowanie wcześniej przyjął prezydent.

Na uroczystości pojawili się sędziowie TK, wybrani przez Sejm 13 marca. To Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Obecny jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi Trybunału – Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll.

– Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści – taką formułę przed wypowiedzeniem ślubowania wygłosiło czworo sędziów TK. Bentkowska i Szostek pominęli tę wypowiedź z racji tego, że wcześniej złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Czworo pierwszych sędziów zaprosiło na uroczystość prezydenta Karola Nawrockiego. Ten jednak nie pojawił się w parlamencie. Szef jego kancelarii mówił dziś też, że uroczystość w Sejmie będzie złamaniem prawa. Ci sędziowie zaś, którzy złożą tam ślubowanie, zrzekną się w ten sposób stanowiska w TK.

Bogucki: Tusk do udziału w parodii wystawił innych

„Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów” – napisał na X szef Kancelarii Prezydenta Bogucki. „Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych” – dodał.

Przydacz: sędziowie TK nie mogą prawa łamać lub go omijać

Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania. Sędziowie TK, aby nimi być, nie mogą prawa łamać lub go omijać" - napisał z kolei na X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Czarzasty: procedurę uważam za zakończoną

– Dziś 9 kwietnia, w odpowiedzi na inicjatywę wybranych sędziów TK, w obecności byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego – Bohdana Zdziennickiego, Andrzeja Zolla, Marka Safjana i Jerzego Stępnia oraz w obecności prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego, prezesa Krajowej Rady Komorniczej Adama Derdy, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Doroty Markiewicz i notariusza, zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta – powiedział marszałek Sejmu po ślubowaniu. – Na tym procedurę uważam za zakończoną – stwierdził.

Na konferencji prasowej mówił też, że „prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji”. – W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami – zapowiedział.

Stwierdził też, że TK przez ostatnie lata był niszczony przez prawicę, a dziś koalicja 15 października przywraca Trybunał Polakom. „Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności” – powiedział.

Zapytany przez dziennikarzy, co się stanie, jeśli prezes TK Bogdan Święczkowski nie wpuści sędziów do budynku, zapowiedział „właściwe decyzje”. – Myślę, że państwo nie macie wątpliwości po dziś, że jesteśmy w stanie i umiemy podejmować decyzje – podsumował.