Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 10:38

Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Nie różni się prawie niczym od poprzednich

Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Różni się ona od poprzednich wersji jedynie wysokością kar dla łamiących prawo. Dwie poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

Ustawę poparło 241 posłów, 200 zaś było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe prawo trafi teraz do Senatu.

W środę Komisja Finansów Publicznych uznała rządowy projekt za wiodący. Wstrzymano więc prace nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Rządowy projekt zawiera poprawkę kancelarii prezydenta. Zgodnie z nią Komisja Nadzoru Finansowego miałaby – we współpracy z ministrem finansów – sporządzać i publikować raporty o rynku kryptoaktywów.

Ustawa ma wprowadzić w Polsce unijne rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), regulujące rynek kryptoaktywów. Sprawowałaby na nim nadzór KNF. Miałaby prawo m.in. blokowania rachunków czy wstrzymania określonych transakcji.

Jak informowali premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, najnowszy projekt różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Poprzednie ustawy prezydent wetował, tłumacząc, że to nadregulacja rynku, która wypchnęłaby polskie firmy z tej branży z kraju.

Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów
Bitcoin ilustracja
Sejm uchwalił trzecią wersję ustawy o kryptoaktywach. Nie różni się ona prawie niczym od poprzednich. Fot. Dan Kitwood/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma w staraniach o stanowisko prezesa może liczyć na głosy nie tylko posłów PiS. Przeciwko jego kandydaturze powstała natomiast petycja, pod…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Krew, pot i udziały”. Dlaczego przekazanie biznesu dzieciom to najtrudniejsza transakcja na rynku?
Zbudowanie sprawnie działającej firmy to tytaniczny wysiłek, ale nakłonienie własnych dzieci do jej przejęcia nierzadko okazuje się wyzwaniem z pogranicza cudów. Do rozwiązania tego problemu pasują…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Popyt wrócił na Węgry. Deweloperzy nadal liczą koszty
Rynek mieszkań na Węgrzech odbija po kryzysie. Ceny rosną, deweloperzy wracają do inwestycji, a Cordia rozwija działalność w Polsce.
14.05.2026