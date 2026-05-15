Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Nie różni się prawie niczym od poprzednich

Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Różni się ona od poprzednich wersji jedynie wysokością kar dla łamiących prawo. Dwie poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

Ustawę poparło 241 posłów, 200 zaś było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe prawo trafi teraz do Senatu.

W środę Komisja Finansów Publicznych uznała rządowy projekt za wiodący. Wstrzymano więc prace nad rozwiązaniami zaproponowanymi przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Rządowy projekt zawiera poprawkę kancelarii prezydenta. Zgodnie z nią Komisja Nadzoru Finansowego miałaby – we współpracy z ministrem finansów – sporządzać i publikować raporty o rynku kryptoaktywów.

Ustawa ma wprowadzić w Polsce unijne rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), regulujące rynek kryptoaktywów. Sprawowałaby na nim nadzór KNF. Miałaby prawo m.in. blokowania rachunków czy wstrzymania określonych transakcji.

Jak informowali premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, najnowszy projekt różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Poprzednie ustawy prezydent wetował, tłumacząc, że to nadregulacja rynku, która wypchnęłaby polskie firmy z tej branży z kraju.