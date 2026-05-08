Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Sejm zajmie się nim we wtorek

Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu – poinformował w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

„We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu. Robimy to po raz trzeci. I po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku” – napisał w piątek Berek na platformie X.

We wtorek premier @donaldtusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.



I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu.



Robimy to po raz trzeci. I… pic.twitter.com/OecwTMlKwb — Maciej Berek (@MaciejBerek) May 8, 2026

„Tym razem prezydent Karol Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie, tym bardziej po tym, jak skierował do Sejmu projekt, który jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym" – dodał Maciej Berek.

W środę 6 maja szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak wskazał Bogucki, jest on „w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym" i ma być projektem „kompromisowym".

Projekt, który przyjęła w piątek Rada Ministrów, to trzeci projekt rządowy w tej sprawie, który będzie procedowany w parlamencie. Sejm po raz pierwszy uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów pod koniec września 2025 r. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę 1 grudnia 2025 r., uzasadniając, że wprowadzone regulacje są nadmierne i zagrażają wolnościom obywatelskim. Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptoaktywach, w niemal niezmienionym brzmieniu, 18 grudnia 2025 r. W lutym ta ustawa również została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sejmowi nie udał się odrzucić weta. Głosowanie w tej sprawie przeprowadzono 17 kwietnia 2026 r.

Jak informowali premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, najnowszy projekt różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Sejm zajmie się projektami ustaw o kryptoaktywach we wtorek 12 maja – wynika z harmonogramu obrad na przyszły tydzień. Projekty rządu i prezydenta nie będą jedynymi, którymi zajmą się posłowie. Pod obrady Sejmu trafią także trzy projekty poselskie. To propozycje złożone przez posłów Polski 2050, projekt autorstwa PiS oraz Konfederacji.

Źródło: PAP