13.03.2026 14:00

Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm w piątkowym głosowaniu wybrał sześć osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta, by nie blokował ich zaprzysiężenia.

Osoby wybrane na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to:

  • Krystian Markiewicz – sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
  • Maciej Taborowski – dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
  • Marcin Dziurda – dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Anna Korwin-Piotrowska – sędzia, obecnie prezeska Sądu Okręgowego w Opolu,
  • Dariusz Szostek – dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego,
  • adwokatka Magdalena Bentkowska.

Więcej o osobach wybranych do TK i o sytuacji wokół Trybunału pisaliśmy w tym tekście: Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków

Kandydatów tych zgłosiło prezydium Sejmu. Dwóch kandydatów zgłosiło też później Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy z nich to prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugim jest adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński. Nad ich kandydaturą także głosowano w piątek. Nie zostali wybrani.

Rząd apeluje do prezydenta o nieblokowanie wyboru sędziów

Szef ministerstwa sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że dokumenty dotrą jeszcze w piątek do Kancelarii Prezydenta.

Apeluję do prezydenta, żeby nie próbował łamać Konstytucji. Wyboru sędziów Trybunału dokonuje parlament. Prezydent ma odebrać to ślubowanie i ma obowiązek zrobić to bezzwłocznie – stwierdził.

Dodał, że rząd ma „plan B” gdyby prezydent tego nie zrobił.

  – Ja go będę ujawniał wtedy, kiedy będą okoliczności do tego, żeby go zastosować – stwierdził jednak.

Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. Jeszcze w 2026 r. kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego (28 czerwca) i Justyna Piskorskiego (18 września). Do tej pory Sejm cztery razy nie wybrał kandydatów, których zgłaszał tylko klub PiS (byli to poseł Marek Ast i profesor nauk prawnych Artur Kotowski).

Czytaj też: Sejm podjął uchwałę „w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów”

Źródło: XYZ, PAP

Kim są nowo wybrani sędziowie TK?
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sejm w piątkowym głosowaniu wybrał sześć osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Fot. PAP/Leszek Szymański
