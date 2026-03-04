Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 09:27

Shoper zwiększył sprzedaż omnichannel do 21 mld zł w 2025 roku

Wartość sprzedaży realizowanej przez klientów Shopera w modelu omnichannel wzrosła w 2025 roku o 45 proc. rok do roku i przekroczyła 21 mld zł. Spółka zakończyła rok z wyraźnym wzrostem wyników finansowych oraz po przejęciu PrestaShop działa w ramach paneuropejskiego ekosystemu e-commerce.

W czwartym kwartale 2025 roku sprzedaż omnichannel klientów Shoper osiągnęła 6,5 mld zł, co oznacza wzrost o 50 proc. rok do roku. W całym 2025 roku GMV omnichannel przekroczyło 21 mld zł, rosnąc o 45 proc. r/r. Spółka wskazuje, że tempo wzrostu było wyższe niż dynamika całego rynku e-commerce w Polsce. Z wyłączeniem największego marketplace Shoper pozostaje największą platformą e-commerce w kraju pod względem wartości obsługiwanej sprzedaży.

Równolegle spółka poprawiła wyniki finansowe. Przychody w 2025 roku wyniosły 218 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc. r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła do 80 mln zł (+21 proc. r/r), a rentowność EBITDA osiągnęła 36,7 proc., czyli o 2,4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyników był możliwy przy stabilnych kosztach ogólnych.

Z danych spółki wynika, że najszybciej rosły usługi operacyjne powiązane z obsługą sprzedaży klientów, w szczególności logistyka, integracje systemowe oraz sprzedaż wielokanałowa, w tym rozwiązania oferowane przez platformę Apilo. Wartość sprzedaży klientów rosła szybciej niż przychody samej spółki, co – według zarządu – oznacza potencjał dalszego wzrostu przychodów na jednego klienta.

2025 rok był także istotny strategicznie. Po finalizacji przejęcia PrestaShop przez Grupę cyber_Folks, Shoper działa w ramach jednego z największych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie. Obejmuje on około 700 tys. sprzedawców i jest obecny na kluczowych rynkach Europy Zachodniej.

Zdaniem spółki większa skala działalności oznacza dostęp do szerszej bazy danych oraz możliwość rozwijania usług analitycznych i automatyzacyjnych. Integracja w ramach jednej grupy ma również zwiększać odporność biznesu dzięki dywersyfikacji geograficznej i operacyjnej oraz umożliwiać sprzedaż krzyżową usług pomiędzy rynkami.

Shoper rozwija także narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest Asystent Sprzedawcy, który ma wspierać analizę danych, optymalizację sprzedaży i automatyzację decyzji operacyjnych. Spółka zakłada, że wdrażane rozwiązania mogą ograniczyć liczbę operacji wykonywanych ręcznie nawet o 50 proc., co ma obniżyć koszty operacyjne sprzedawców.

Spółka zapowiada dalszy rozwój platformy jako systemu obejmującego cały proces sprzedaży – od uruchomienia sklepu po zarządzanie operacjami i sprzedaż wielokanałową. Według zarządu połączenie rosnącej skali klientów, rozszerzania oferty usług oraz funkcjonowania w paneuropejskim ekosystemie ma zwiększać długoterminowy potencjał wzrostu przychodów i monetyzacji.

Jakub Dwernicki buduje w Polsce europejskiego lidera e-commerce
Jakub Dwernicki, CEO cyber_Folksa
2025 rok był także istotny strategicznie. Po finalizacji przejęcia PrestaShop przez Grupę cyber_Folks, Shoper działa w ramach jednego z największych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie. Na zdjęciu Jakub Dwernicki, założyciel i prezes Grupy cyber_Folks W. Fot. Wojciech Robakowski.
