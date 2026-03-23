Sikorski o wizycie prezydenta na Węgrzech: nie rozumiem, jaki jest w tym polski interes

Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, , komentując słowa szefa Kancelarii Prezydenta, że nie rozumie, jaki jest polski interes w wizycie prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech i wspieraniu „najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Europie”. Ocenił, że Nawrocki bierze udział w kampanii Viktora Orbana.

W poniedziałek prezydent Nawrocki wraz z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem weźmie udział w obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu (woj. podkarpackie). W drugiej części dnia – jak informował w sobotę szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz – rozmowy przeniosą się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotka się także z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Dziennikarze w sejmie pytali Sikorskiego, jak ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech i spotkanie z Orbanem.

– Rad bym wiedzieć, jaki jest polski interes we wspieraniu najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Europie – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dopytywany, czy wizyta Nawrockiego rzeczywiście będzie wspieraniem Orbana przed wyborami na Węgrzech, Sikorski odparł, że „od wielu dekad wśród demokracji ustanowił się zwyczaj, że nie realizujemy wizyt państwowych zbyt blisko dnia wyborów”.

– Niestety tutaj jest ewidentny udział w kampanii wyborczej na rzecz urzędującego premiera, który blokuje ważne polskie inicjatywy – stwierdził Sikorski.

– Przypominam, Węgry wetują w UE zwrot pieniędzy na fundusz wsparcia Sił Zbrojnych RP za pomoc, jakiej udzieliliśmy Ukrainie; mówimy o 2 mld zł. Węgry zbojkotowały priorytet polskiej prezydencji w UE, jakim było otwarcie tzw. klastra negocjacyjnego z Ukrainą. Węgry blokują 20. pakiet sankcji nałożony na Rosję i wreszcie Węgry blokują pożyczkę w wysokości 90 mld euro, która ma umożliwić Ukrainie dalsze stawianie oporu wobec Putina – wymienił szef MSZ.

Podkreślił, że „to są wszystko sprawy zasadnicze”.

– Gdyby pan prezydent Nawrocki uzyskał zdjęcie węgierskiego weta albo przywiózł z powrotem do Polski dwóch uciekinierów przed polską sprawiedliwością, wtedy zrozumiem, ale na razie nie rozumiem, jaki jest w tym polski interes – powiedział Sikorski, nawiązując do pobytu na Węgrzech byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry i jego byłego zastępcy Marcina Romanowskiego, którzy są podejrzewani w śledztwie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski był z kolei pytany przez dziennikarzy, czy ktokolwiek z MSZ towarzyszy prezydentowi w jego podróży na Węgry. Bartoszewski odparł, że nie ma wiedzy, by ktokolwiek z resortu dyplomacji był w delegacji z prezydentem. Podkreślił, że jego zdaniem nie ma powodu, by ktokolwiek z rządu leciał do Budapesztu.

– Mamy bardzo złe stosunki z Węgrami z powodu tego, że Węgry blokują nam 500 mln euro, które nam się należy za pomoc uchodźcom z Ukrainy, i praktycznie wszystkie sprawy w UE, i jest bardzo nieprzyjemna atmosfera. A po ostatnich doniesieniach z prasy USA, jeśli to się potwierdzi, to to jest absolutna katastrofa i nie widzę powodu, byśmy tam jeździli – powiedział wiceszef MSZ.

Przypomniał, że Polska „ściągnęła” polskiego ambasadora z Budapesztu, a stosunki obu krajów – jego zdaniem – są w bardzo złym stanie. Podkreślił też, że jego zdaniem obecność Nawrockiego w Budapeszcie w tym konkretnie momencie świadczy o tym, że prezydent popiera na Węgrzech jedną opcję polityczną.

Pytany, czy ktoś z MSZ będzie towarzyszył prezydentowi w jego wizycie w USA, Bartoszewski zauważył, że do tego kraju prezydent bardzo często lata bez nikogo z MSZ.

Szef Kancelarii Prezydenta RP: prezydent jedzie realizować polskie interesy

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, pytany w poniedziałek o doniesienia węgierskich mediów, według których Nawrocki miałby udzielić poparcia premierowi Węgier przed wyborami, odpowiedział, że „nie chce uprzedzać faktów”. Stwierdził przy tym, że najważniejsze jest, by realizować polskie interesy.

„Taki jest cel tej wizyty, po to by zacieśniać stosunki” – dodał w telewizji wPolsce24. Pytany o ewentualne spotkanie prezydenta Polski z przebywającymi w Budapeszcie Matteo Salvinim i Marine Le Pen, Bogucki odpowiedział, że z tego, co wie – nie ma tego w agendzie.

12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Węgier Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

Źródło: PAP