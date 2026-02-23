Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 19:41

Sikorski: Węgry najbardziej skorumpowanym krajem UE

Węgry są najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej – ocenił w poniedziałek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. W ten sposób odniósł się do zarzutów Budapesztu, jakoby Komisja Europejska we współpracy z Ukrainą blokowała dostawy rosyjskiej ropy na Węgry.

Spór dotyczy transportu surowca rurociągiem Przyjaźń, który biegnie przez Ukrainę do Węgier i Słowacji. Główny szlak jest nieczynny od końca stycznia, po tym jak – według strony ukraińskiej – został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator systemu, Ukrtransnafta, poinformował w piątek, że rurociąg jest poważnie uszkodzony i trwa jego remont.

Władze w Budapeszcie i Bratysławie twierdzą, że Ukraina celowo opóźnia przywrócenie transportu ropy. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oświadczył w poniedziałek, że KE „sprzymierzyła się” z Ukrainą i węgierską opozycją, aby przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na wiosnę zablokować dostawy surowca na Węgry.

Zapytany, czy Polska może zostać wciągnięta w podobną narrację przez rząd Viktora Orbana, Sikorski odparł, że tego typu oskarżenia pojawiają się od dawna. Przypomniał mechanizm warunkowości, na który zgodziły się państwa UE, a który – gdy doszło do zarzutów łamania praworządności – skutkował wstrzymaniem unijnych środków.

Mechanizm warunkowości został przyjęty w 2020 r. przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, w tym Węgry. Jego celem jest ochrona wydatkowania pieniędzy z budżetu UE i przejrzystość w zarządzaniu funduszami, m.in. w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii. Po odblokowaniu środków dla Polski w 2024 r., Węgry pozostają jedynym krajem UE, dla którego fundusze z polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy są zawieszone.

Sikorski, wypowiadając się w Lublinie, wskazał również na fakt, że Węgry nie przystąpiły do Prokuratury Europejskiej, zajmującej się ściganiem przestępstw finansowych przeciwko funduszom UE. – Jak się kradnie, to się traci pieniądze; trzeba przestać kraść i przestać łamać praworządność – podsumował wicepremier.

Źródło: PAP

Minister Radosław Sikorski na spotkaniu w Brukseli, 20 listopada 2025 r.
Sikorski, wypowiadając się w Lublinie, wskazał również na fakt, że Węgry nie przystąpiły do Prokuratury Europejskiej, zajmującej się ściganiem przestępstw finansowych przeciwko funduszom UE. Fot. PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026