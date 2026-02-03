Silne mrozy w 10 województwach. IMGW wydaje ostrzeżenia I i II stopnia

Ostrzeżenia przed silnymi mrozami obowiązują w 10 województwach – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura we wtorek w ciągu dnia wyniesie tam maksymalnie -10 st. C, a w nocy spadnie do nawet -17 st. C.

W województwie kujawsko-pomorskim oraz częściach innych województw –pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego – obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnymi mrozami. Według IMGW temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie tam od -15 st. C do -10 st. C.

Z kolei w województwie podlaskim oraz znacznej części lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują we wtorek ostrzeżenia II stopnia. Za dnia maksymalna temperatura, podobnie jak w województwach objętych I stopniem ostrzeżenia, sięgnie co najwyżej -10 st. C. W nocy jednak spadnie do nawet -17 st. C.

W obu przypadkach ostrzeżenia potrwają najpóźniej do godz. 10 w środę.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki, które sprzyjają wystąpieniu zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie II stopnia oznacza prognozę zjawisk powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Źródło: PAP