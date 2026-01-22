Skończyło się spotkanie Trump-Zełenski. "Wciąż mamy przed sobą długą drogę"

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie mediami po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski ocenił je jako dobre. Przyznał jednak, że do zakończenia wojny nadal prowadzi długa droga.

–Spotkanie z prezydentem (Zełenskim) było udane. Przed nami jeszcze długa droga – powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami po zakończeniu spotkania z ukraińskim prezydentem.

Dodał, że dziś lub jutro dojdzie do rozmów pomiędzy jego wysłannikami – Stave'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem – a Władimirem Putinem. Na pytanie, jakie przesłanie ma dla rosyjskiego przywódcy, Trump odparł: „Wojna musi się skończyć”.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X ocenił spotkanie z Trumpem jako „dobre, owocne i merytoryczne”. Wskazał, że tematem ich dyskusji były prace zespołów dyplomatycznych, które utrzymują stały kontakt, aby wypracować rozwiązania mające na celu zakończenie wojny.

„Poprzednie spotkanie z prezydentem Trumpem pomogło w ochronie przestrzeni powietrznej. Mam nadzieję, że tym razem również wzmocnimy się. Podziękowałem za poprzedni pakiet rakiet dla obrony przeciwlotniczej i poprosiłem o dodatkowy. Ochrona życia, nasza wytrwałość, wspólna praca dyplomatyczna. Dziękuję!” - zaznaczył Zełenski.

Rozmowa z Zełenskim była ostatnim punktem wizyty prezydenta USA na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Wcześniej media informowały, że spotkanie obu prezydentów trwało niespełna godzinę. Rozpoczęło się o godz. 13.23 czasu polskiego, a pierwsze doniesienia o jego zakończeniu pojawiły się o godz. 14.16.

Źródło: XYZ/PAP