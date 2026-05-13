Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2026 r. powyżej oczekiwań

KGHM odnotował w I kwartale 2026 r. wyniki lepsze od oczekiwań rynku.

Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 11 872 mln zł i były zgodne z konsensusem PAP, od którego odbiegały minimalnie (o 0,1 proc.) Jednocześnie były wyraźnie wyższe rok do roku (o 32,8 proc.) oraz kwartał do kwartału (o 13,1 proc.).

Marża KGHM idzie w górę, gdy ceny miedzi biją rekordy

Znacznie lepiej od prognoz wypadła skorygowana EBITDA, która osiągnęła poziom 5 464 mln zł, czyli o 11,4 proc. powyżej oczekiwań analityków. W ujęciu rok do roku wynik ten wzrósł o 119,5 proc., a w porównaniu z poprzednim kwartałem o 77,8 proc.

Poprawie uległa również rentowność. Marża EBITDA wyniosła 46 proc. wobec 41,3 proc. zakładanych przez rynek, co oznacza wyższy wynik o 4,72 pkt proc. oraz istotną poprawę zarówno rok do roku (18,19 pkt proc.), jak i kwartał do kwartału (16,74 pkt proc.).

Zysk netto jednostki dominującej KGHM wyniósł w I kwartale 3529 mln zł wobec 330 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale wyniósł 4236 mln zł wobec 1253 mln zł w I kwartale 2025 r. Przychody spółki wyniosły 10493 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w I kwartale – proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM – wyniósł 707 mln zł wobec 672 mln zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 1124 mln zł.

KGHM International wypracował w I kwartale 422 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 462 mln zł zysku w I kwartale 2025 r. Przychody spółki wyniosły 888 mln zł.

Czytaj także: KGHM i Grupa Freeport rozpoczynają współpracę przy projekcie poszukiwawczym miedzi

Przed publikacją wyników po zamknięciu giełdy w Warszawie, KGHM był jednym z motorów napędowych GPW, co analitycy łączą z rekordowymi cenami miedzi i prognozami, które wskazują, że mogą dalej iść w górę.

Na zamknięcie kurs akcji KGHM wyniósł 380 zł (+7,95 proc.).

Czytaj także: Duże spółki ciągną GPW w górę. Podsumowanie notowań 13 maja 2026 r.