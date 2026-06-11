Skyliner II osiągnął docelową wysokość, Jedno piętro budowano w pięć dni

Druga wieża kompleksu Skyliner osiągnęła już docelową wysokość 130 m. Projekt przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie wkracza teraz w finalną fazę prac.

Skyliner II będzie miał około 24 tys. m kw. powierzchni – 23 tys. m kw. powierzchni zajmą biura, a resztę lokale usługowe i handlowe. Prace skończą się pod koniec 2026 r., a pierwsi najemcy wprowadzą się w pierwszym kwartale 2027 r.

– Osiągnięcie docelowej wysokości Skylinera II to najważniejszy moment w realizacji każdej inwestycji wysokościowej. To chwila, w której projekt przestaje być planem na papierze, a staje się realnym elementem miejskiej przestrzeni. Dziś Skyliner II wyraźnie wpisuje się już w panoramę Warszawy i współtworzy dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe wokół Ronda Daszyńskiego. Dla nas ten moment ma szczególne znaczenie również dlatego, że druga wieża jest naturalną kontynuacją sukcesu Skylinera I. Od początku myśleliśmy o tym projekcie długofalowo. Naszym celem było stworzenie spójnego, nowoczesnego kompleksu odpowiadającego na zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania najemców. Skyliner I i Skyliner II to dziś największa inwestycja w historii Grupy Karimpol, dlatego z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak ta wizja staje się rzeczywistością – mówi Wojciech Karczmarczyk, dyrektor projektów w Karimpol Polska.

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Konstrukcja budynku wymagała użycia 26 tys. m sześc. betonu oraz 3,1 ton stali. 20 pięter zbudowano w niespełna 22 tygodnie, czyli jedna kondygnacja powstawała w pięć dni roboczych. – Przed nami finalizacja montażu fasady, zakończenie prac instalacyjnych oraz intensywne roboty wykończeniowe prowadzone na kolejnych kondygnacjach. Równolegle przygotowujemy się do demontażu żurawi wieżowych i stopniowego przechodzenia inwestycji w ostatnią fazę realizacji – mówi Piotr Pikuła, dyrektor kontraktu Skyliner II w WARBUD SA.

Teraz bowiem trwają prace wykończeniowe – Warbud kończy montaż szklanej fasady segmentowej, trwa układanie płytek, montaż łazienek, sufitów czy drzwi. Zamontowano też już osiem z 10 wind. Widocznym etapem realizacji będzie też demontaż pierwszego żurawia wieżowego (w połowie lipca). Docelowo budynek będzie zasilany w 100 proc. energią odnawialną. Powstanie też pod nim parking z 217 miejscami postojowymi i 100 miejscami dla rowerów.

Skyliner II to dziesiąty biurowiec Karimpolu w Warszawie. Zaprojektowała go pracownia APA Wojciechowski Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest WARBUD SA, a nadzór inwestorski prowadzi Hill International.