Robyg chce wrócić na giełdę. Deweloper ogłosił plan przeprowadzenia IPO

Deweloper Robyg ogłosił plan przeprowadzenia IPO. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie istniejących i nowo emitowanych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Robyg był już notowany na warszawskiej giełdzie, do 2018 r. Wtedy akcje spółki zostąły wycofane z obrotu po przejęciu jej przez jeden z funduszy Goldman Sachs. W 2022 r. deweloper został przejęty przez grupę TAG Immobilien, która pozostanie głównym akcjonariuszem poprzez jedną ze swoich spółek.

Spółka Robyg zakłada, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.

– Planowane IPO wesprze dalsze skalowanie naszej działalności, umocni pozycję grupy na polskim rynku mieszkaniowym i pozwoli nam nadal dostarczać klientom wysokiej jakości lokale w dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych i atrakcyjnie zlokalizowanych inwestycjach – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Robyg Eyal Keltsh.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią Erste, Goldman Sachs Bank Europe i mBank. Firma WOOD & Company Financial Services jest współprowadzącym księgę popytu. MBank pełni ponadto rolę firmy inwestycyjnej, a Erste Securities Polska – agenta współoferującego w ramach oferty. Baader Bank Aktiengesellschaft pełni rolę współmenedżera. Doradcą finansowym będzie mInvestment Banking.

Robyg planuje IPO. Chce pozyskać kilkaset milionów

Robyg działa w Polsce od 26 lat. Realizuje projekty mieszkaniowe. Jak podaje spółka, na koniec marca jej bank ziemi umożliwiał realizację ponad 17,8 tys. lokali – przy założeniu przeprowadzenia planowanych sprzedaży gruntów Grupie Vantage, także należącej do grupy TAG Immobilien). Bez tej sprzedaży bank ziemi Robyg pozwala na budowę 19,3 tys. lokali.

Jak podał prezes spółki Eyal Keltsch, w latach 2024–2025 grupa nabyła grunty o łącznej wartości brutto wynoszącej około 1,6 mld zł. Kwota ta obejmuje również grunty o wartości około 300 mln zł nabyte przez spółkę z przeznaczeniem do późniejszej odsprzedaży na rzecz Vantage.

– Przez 26 lat Robyg konsekwentnie budował swoją pozycję na polskim rynku nieruchomości, realizując projekty mieszkaniowe w największych aglomeracjach miejskich i odpowiadając na rzeczywiste potrzeby klientów. W tym czasie zakontraktowaliśmy około 38 tys. lokali. Dziś jesteśmy jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce (...). Nie spoczywamy na laurach. Mamy ambitne, a zarazem realistyczne plany dalszego rozwoju i wierzymy, że dysponujemy solidnymi podstawami do ich realizacji – mówi o planach IPO prezes spółki.

Portfel projektów Robyg skoncentrowany jest w Warszawie (ok. 50 proc. banku ziemi), Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie.

Zarząd przedstawił plany dotyczące dywidendy

Zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom już od zysku za 2026 r. Rekomendacja ma dotyczyć wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Niezależnie od tej polityki dywidendowej, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu, aby dywidenda za 2026 r. wyniosła nie mniej niż 300 mln zł.

Wyniki finansowe spółki

W 2025 r. przychody Robyga wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i 405 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług na rzecz powiązanych podmiotów.

Zysk EBIT na działalności operacyjnej wyniósł blisko 411 mln zł, a zysk netto – 331,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2026 r. spółka osiągnęła 316,1 mln zł przychodów, 45,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 36,6 mln zł zysku netto.

– Ubiegły rok był okresem konsekwentnej realizacji projektów mieszkaniowych, poprawy efektywności relacji kosztów do przychodów oraz dalszego umacniania wyników finansowych Grupy. Wierzymy, że silny popyt na naszą ofertę potwierdza mocną pozycję rynkową oraz odporność modelu biznesowego Robyg. Poziom EBIT osiągnięty w 2025 r. odzwierciedlał skuteczną realizację inwestycji, dyscyplinę kosztową oraz selektywne podejście do nowych projektów. Naszym priorytetem pozostaje utrzymanie silnego bilansu, stabilnego finansowania oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – skomentowała Marta Hejak, dyrektor finansowa i wiceprezeska zarządu dewelopera.

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