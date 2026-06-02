Sławomir Soszyński dołącza do EY Polska. „To dla mnie naturalny krok i wyzwanie intelektualne"

Zespół EY Polska powiększy się o Sławomira Soszyńskiego. Dołącza w roli partnera i ma skupić się na sektorze finansowym.

Sławomir Soszyński dołączy do EY Polska w lipcu. Będzie pełnił rolę partnera. Jako jeden z „najbardziej doświadczonych liderów technologicznych w sektorze finansowym” skupi się właśnie na tym sektorze.

– Dołączenie do zespołu EY to dla mnie naturalny krok w dalszym rozwoju zawodowym [...] Po wielu latach pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych cieszę się, że mogę wykorzystać swoje praktyczne doświadczenie – mówi Sławomir Soszyński.

Jak wskazuje, „sektor doradczy przechodzi dziś głęboką transformację pod wpływem AI i innych technologii oraz zmieniających się oczekiwań klientów”.

– Możliwość uczestniczenia w tej zmianie i współtworzenia jeszcze lepszego modelu konsultingu traktuję jako niezwykle ciekawe wyzwanie intelektualne oraz szansę na wywieranie jeszcze większego wpływu na rozwój organizacji i całych branż – dodaje.

Od maja 2025 r. Sławomir Soszyński kierował Ailleronem, jednak w styczniu złożył rezygnację ze względów osobistych. Wcześniej przez prawie 6 lat był wiceprezesem ING i szefem pionu CIO i cyberbezpieczeństwa. W przeszłości pełnił funkcje menedżerskie także w JPMorgan Chase, OSTC i Citi.