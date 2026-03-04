Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 19:09

SN oddalił kasację ws. napaści na wiceszefa KNF z 2014 r.

Sąd Najwyższy oddalił w środę kasację wniesioną od wyroku skazującego w sprawie napaści w 2014 r. na ówczesnego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka, który nadzorował kontrolę w SKOK Wołomin. Jako ostateczny pozostaje więc wyrok wymierzający karę 8 lat więzienia wobec głównego oskarżonego Piotra Polaszczyka.

- Kasacja została oddalona jako oczywiście bezzasadna na posiedzeniu bez udziału stron w środę po południu - poinformował PAP Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN. Sprawę rozpoznał sędzia SN Antoni Bojańczyk.

Zgodnie z przepisami oddalenie kasacji, jako „oczywiście bezzasadnej”, może nastąpić na posiedzeniu bez udziału stron i bez przeprowadzania rozprawy. Od takiego postanowienia SN nie sporządza się pisemnego uzasadnienia.

W tej głośnej sprawie, dotyczącej napaści w 2014 r. na wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka nadzorującego kontrolę w SKOK Wołomin, w marcu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący Polaszczyka - któremu prokuratura zarzuciła nakłanianie do pobicia wiceszefa KNF - na 8 lat więzienia. Zdaniem obrony Polaszczyka (w swoich sprawach wyraża zgodę na publikację nazwiska - przyp. PAP) wersja przyjęta przez sądy w sprawie napaści na Kwaśniaka była nielogiczna, gdyż metoda siłowa nie mogła zatrzymać działań kontrolnych KNF. Obrona Polaszczyka złożyła w związku z tym jeszcze w zeszłym roku kasację do SN.

W 2014 r. ówczesny wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak został brutalnie pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie. Nadzorował on kontrolę w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, z której według prokuratury wyprowadzono trzy miliardy złotych. Pobicie wiceszefa KNF to jeden z najgłośniejszych wątków afery związanej z tą instytucją finansową.

Proces ciągnął się przez wiele lat – ruszył przed sądem rejonowym w końcu 2015 r. Jednak w listopadzie 2017 r. sędzia prowadząca sprawę poszła na urlop macierzyński. Postępowanie, które znajdowało się już w końcowej fazie, musiało zatem ruszyć od nowa. W konsekwencji proces rozpoczął się ponownie w kwietniu 2019 r. i zakończył przed sądem rejonowym w lutym 2024 r.

Wtedy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał na 10 lat więzienia Polaszczyka i na dwa lata współoskarżonego Jacka W. W marcu 2025 r. sąd okręgowy zasadniczo utrzymał tamto orzeczenie, choć karę wobec Polaszczyka złagodził z 10 do 8 lat więzienia.

Polaszczyk to były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, jest też głównym podejrzanym i oskarżonym w sprawach dotyczących afery finansowej tej instytucji. Prokuratura zarzuciła mu także nakłanianie do pobicia wiceszefa KNF. Jackowi W. zarzucono natomiast współudział w realizacji planu ataku. Rozpatrzona przez SN kasacja dotyczyła jedynie Polaszczyka.

Źródło: PAP

Oskarżony Piotr Polaszczyk (w środku) na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
SN podtrzymał wyrok 8 lat więzienia dla Piotra Polaszczyka (w środku). Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polskie firmy na Mobile World Congress w Barcelonie. „Mamy rozwiązania, brakowało nam rozpoznawalności”
Silna, bezpieczna gospodarka oraz firmy oferujące rozwiązania światowej klasy – taki wizerunek polskiej marki technologicznej miał budować narodowy pawilon na Mobile World Congress w Barcelonie. Sprawdzamy, które spółki reprezentowały polski sektor technologiczny podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej na świecie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego kraje Zatoki Perskiej nie odpowiedziały atakami na Iran? „Zrobią wszystko, żeby utrzymać stabilizację w regionie” (WYWIAD)
Jak to możliwe, że żadne zaatakowane przez Iran państwo w Zatoce Perskiej nie zareagowało w odwecie? – Te kraje bardzo chętnie zaangażowałyby się w inwestycje w Iranie, jeśli tylko pozwoliłyby na to warunki polityczne. Iran na zawsze pozostanie sąsiadem, z którym trzeba koegzystować – mówi dr Jakub Sławek, były ambasador RP w ZEA i arabista z Uniwersytetu Śląskiego.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Kodowanie to za mało. Jak AI zmienia zarobki i role programistów
Programiści, którzy potrafią współpracować z AI, notują rekordowe wzrosty wynagrodzeń i zyskują bezpieczeństwo zatrudnienia.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Mimira pozyskała ponad 4 mln zł od funduszu Elder Gull. Startup celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej cyfrowych obszarów.
03.03.2026