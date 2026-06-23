Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.06.2026
NEWSROOM XYZ
23.06.2026 14:15

Solaris chce zbudować nowy zakład w Polsce. Fabryka będzie gotowa w 2029

Solaris zapowiada budowę nowego zakładu produkcyjnego w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 r.

Fabryka, która będzie produkować m.in. autobusy międzymiastowe, powstanie na terenie o powierzchni ponad 47 hektarów. Firma przygotowuje się bowiem do zwiększenia swej obecności w USA i w Kanadzie. Do tego chce też w krajach Europy rozwinąć swoją ofertę autobusów, które będą powstawać w Środzie Wielkopolskiej.

Jednocześnie obok nowej, planowanej fabryki firma rozbudowała swoją istniejącą inwestycję w tej miejscowości. Otworzyła tam bowiem nową halę produkcyjną. Pracę znalazło w niej prawie 300 osób, a kolejne kilkaset powstanie u poddostawców Solaris. To pozwoli zwiększyć produkcję o 500 autobusów rocznie.

Od 1998 r. w Środzie Wielkopolskiej działa główna spawalnia stalowych szkieletów autobusów i trolejbusów. Nowa hala ma zaś służyć do końcowego montażu autobusów miejskich. To zadanie realizowała do tej pory jedynie fabryka w Bolechowie. Teraz będzie się to odbywało w obu fabrykach.

W 2025 r. Solaris dostarczył 1631 pojazdów, z czego 86 proc. stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne.

Produkcja budowlano-montażowa w maju. Wynik gorszy od prognoz
Na zdjęciu autobus elektryczny na ulicach Warszawy.
Solaris nie tylko rozbudowuje fabrykę w Środzie Wielkopolskiej, ale i planuje całkowicie nowy zakład. Fot. Tramino, Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo otworzy butiki z globalną marką premium. „Jakościowy dodatek do biznesu”
Wzrost modowej grupy napędza głównie HalfPrice, do którego wkrótce dołączy bliźniaczy ShockPrice. Filarem nowej strategii są kompleksowe licencje na rozpoznawalne szeroko marki. Jedna z nich, Beverly…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Masowy rabunek i upokorzenie człowieka? Pisarz proponuje stworzenie „sanktuariów wolnych od AI"
Gdy dyplomy i kompetencje tracą na wartości, rośnie znaczenie kapitału kulturowego i sieci elit. Najwięcej stracą na tym najsłabsi. Generatywna AI grozi bezrobociem, „zadłużeniem poznawczym”,…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Zamach na media czy spełnienie wyborczej obietnicy? Protesty w Czechach
Czescy rząd tnie finansowanie dla publicznego Czeskiego Radia i Czeskiej Telewizji. Premier Andrej Babiš tłumaczy, że realizuje obietnicę wyborczą, ale dziennikarze i część opinii publicznej widzi w…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Naruto kontra Biały Dom. Japonia znowu walczy o prawa autorskie
Wykorzystywanie postaci z anime i japońskich gier wideo w materiałach promocyjnych administracji Donalda Trumpa zmusiła Tokio do interwencji dyplomatycznej. Stawką jest nie tylko prawo autorskie,…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Niż demograficzny uderzy w małe szkoły. Barbara Nowacka o możliwych scenariuszach (WYWIAD)
Co czeka szkoły w małych miejscowościach, dla których niż demograficzny będzie najbardziej dotkliwy? O tym, jakie mają przed sobą scenariusze i jak państwo chce je wesprzeć, mówi Barbara Nowacka w…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Chcą ułatwić uczniom wybór szkoły. Stworzyli narzędzie, które ma w tym pomóc
Dwoje Polaków studiujących w Holandii przygotowało platformę, która może ułatwić absolwentom szkół podstawowych wybór szkoły ponadpodstawowej. Chcieli odpowiedzieć na problem, z którym mierzy się…
23.06.2026