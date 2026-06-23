Solaris chce zbudować nowy zakład w Polsce. Fabryka będzie gotowa w 2029

Solaris zapowiada budowę nowego zakładu produkcyjnego w Środzie Wielkopolskiej. Inwestycja ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 r.

Fabryka, która będzie produkować m.in. autobusy międzymiastowe, powstanie na terenie o powierzchni ponad 47 hektarów. Firma przygotowuje się bowiem do zwiększenia swej obecności w USA i w Kanadzie. Do tego chce też w krajach Europy rozwinąć swoją ofertę autobusów, które będą powstawać w Środzie Wielkopolskiej.

Jednocześnie obok nowej, planowanej fabryki firma rozbudowała swoją istniejącą inwestycję w tej miejscowości. Otworzyła tam bowiem nową halę produkcyjną. Pracę znalazło w niej prawie 300 osób, a kolejne kilkaset powstanie u poddostawców Solaris. To pozwoli zwiększyć produkcję o 500 autobusów rocznie.

Od 1998 r. w Środzie Wielkopolskiej działa główna spawalnia stalowych szkieletów autobusów i trolejbusów. Nowa hala ma zaś służyć do końcowego montażu autobusów miejskich. To zadanie realizowała do tej pory jedynie fabryka w Bolechowie. Teraz będzie się to odbywało w obu fabrykach.

W 2025 r. Solaris dostarczył 1631 pojazdów, z czego 86 proc. stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne.