Sondaż: rządząca Japonią partia PLD zdecydowanym faworytem wyborów

Partia premier Japonii Sanae Takaichi prawdopodobnie odniesie zwycięstwo w zaplanowanych na 8 lutego przyspieszonych wyborach do Izby Reprezentantów – pisze agencja Reutera, powołując się na wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie gazety Asahi.

Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) kierowana przez obecną premier, Sanae Takaichi, ma szansę uzyskać 233 mandaty z 465 w izbie niższej parlamentu – Izbie Reprezentantów – wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu. Obecnie PLD ma 198 miejsc. Sondaż pokazał, że wraz z partnerem koalicyjnym, Japońską Partią Innowacji, może zdobyć 300 mandatów. Największa partia opozycyjna, centrowy Sojusz Reform, może stracić połowę ze swoich 167 mandatów, twierdzi Asahi.

Obecne przyspieszone wybory do Izby Reprezentantów będą pierwszym testem wyborczym dla Sanae Takaichi, która w październiku 2025 r. jako pierwsza kobieta w historii objęła przywództwo rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej i stanęła na czele rządu. Zmiana ta jednocześnie doprowadziła do rozłamu w istniejącej od 26 lat koalicji PLD z partią Komeito.

Koalicja rządząca dysponuje niewielką większością w izbie niższej japońskiego parlamentu, ale stanowi mniejszość w izbie wyższej. Szefowa rządu, która według grudniowych badań opinii publicznej cieszy się 75-procentowym zaufaniem społecznym, chce potwierdzenia mandatu dla nowej koalicji oraz polityki gospodarczej rządu.

Przeciwnicy polityczni Sanae Takaichi krytykują jej decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów, twierdząc, że przedkłada ona kalkulacje wyborcze nad uchwalenie budżetu państwa, który powinien wejść w życie w kwietniu.

Zgodnie z japońską konstytucją kadencja niższej izby parlamentu trwa cztery lata, chyba że zostanie rozwiązana przed terminem. Z kolei kadencja Izby Radców (izby wyższej parlamentu), mającej mniej prerogatyw, wynosi sześć lat, przy czym co trzy lata odnawiana jest połowa 248-osobowego składu, a organ ten nie podlega rozwiązaniu.

Źródło: PAP