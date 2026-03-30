30.03.2026

„South China Morning Post”: Wojna z Iranem doprowadzi do wzrostu cen odzieży

W wyniku trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem globalne ceny odzieży mogą wzrosnąć do jesieni o 15 proc. – stwierdza hongkoński dziennik South China Morning Post.

Według gazety zablokowanie przez Iran cieśniny Ormuz i ataki tego kraju na lotniska w Zatoce Perskiej silnie uderzają w południowoazjatyckich producentów, drastycznie podnosząc koszty produkcji i transportu.

Przemysł tekstylny w Azji Południowej, którego wartość eksportu sięga ok. 50 mld dolarów, zmaga się z niedoborami gazu ziemnego niezbędnego do zasilania fabryk oraz brakami surowców petrochemicznych do wytwarzania włókien syntetycznych – podkreśla SCMP. Dodatkowo ataki dronów na lotniska m.in. w Dubaju wywindowały stawki frachtu lotniczego dla fast fashion, czyli krótkotrwałej i taniej mody – o 70 proc.

Szefowa Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Modowego Julia K. Hughes ocenia, że wszyscy spodziewają się wzrostu cen, jednak inni eksperci wskazują, iż skala podwyżek zależy od pozycji rynkowej danej firmy. Marki budżetowe zamierzają utrzymać obecne ceny do wyczerpania zapasów, a następnie je podniosą. Natomiast producenci odzieży premium mogą wziąć część wyższych kosztów na siebie, aby utrzymać klientów.

Dyrektorka programowa w Asia Society Policy Institute Farwa Aamer podkreśla, że obecne zakłócenia wywołają też natychmiastową presję na wielkość eksportu i zatrudnienie, uderzając w gospodarki takich państw jak Bangladesz czy Pakistan, gdzie branża ta stanowi źródło utrzymania dla milionów osób.

Eksperci prognozują również, że zachodnie koncerny przyspieszą przenoszenie produkcji bliżej rynków zbytu.

Waseem Akhtar Khan z pakistańskiej firmy Cotton Web, produkującej dla zachodnich koncernów, radzi konsumentom, by wybierali ubrania z materiałów naturalnych, jak len czy bawełna, które są mniej podatne na skoki cen surowców petrochemicznych niż syntetyki typu poliester i nylon – podkreśla SCMP.

Czytaj także: Ceny ropy idą w górę. Rynki obawiają się eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie

Źródło: PAP

Na zdjęciu pracowniczki w szwalni w Savar (Bangladesz). Fot. Ahmed Salahuddin/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Jaka jest jakość technologii startupów? Inwestorzy: umiarkowana
Krajowy rynek venture capital, choć cały czas się rozwija, ma wiele problemów i słabości. Jednym z nich jest jakość projektów realizowanych przez startupy i niesystematyczność publicznych działań w zakresie wspierania ich poprawy.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Zacięta konkurencja sieci sklepów w Polsce. 9 wykresów, które obrazują sytuację na rynku spożywczym
Silna przecena akcji Dino Polska, sięgająca ponad 15 proc. po publikacji wyników za 2025 r., to sygnał, że dobra passa polskich sieci spożywczych się kończy. Inwestorzy coraz wyraźniej dostrzegają presję na marże i efekty wyniszczającej wojny cenowej, która uderza w rentowność nawet najszybciej rosnących graczy.
27.03.2026