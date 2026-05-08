Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
NEWSROOM XYZ
08.05.2026 11:55

Sowińska: od początku systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań

Od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań ze znakiem kaucji – poinformowała w piątek wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych.

Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceszefową resortu klimatu, obecnie funkcjonuje 57 tys. punktów zbiórki, z czego 12,5 tys. to automaty. Przekazała również, że 32 tys. punktów zbiórki znajduje się w sklepach poniżej 200 m kw., które – zgodnie z ustawą – nie muszą zbierać butelek i puszek.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazali również, że w ciągu tygodnia zbieranych jest ok. 100 mln opakowań. Większość z całkowitej liczby 1 mld zebranych opakowań stanowiły butelki, których było 650 mln szt.; puszek zwrócono 350 mln szt.

Sowińska poinformowała w połowie kwietnia, że do tego czasu zebrano 520 mln opakowań. Działało wtedy 52 tys. punktów zbiórki, z czego 9,5 tys. tzw. butelkomatów. Ok. 24 tys., czyli 46 proc. punktów, prowadziły wówczas małe sklepy, które mogą przystępować do zbiórki opakowań kaucyjnych dobrowolnie.

Polecamy: Odpad to pieniądz, który w Polsce śmierdzi (WYWIAD)

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l) i metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l, w których przypadku kaucja wynosi 1 zł. Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach: 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Czytaj także: Polska poniżej unijnej średniej recyklingu. PIE: tylko 7,7 proc. materiałów w gospodarce z odzysku

Źródło: PAP

Butelki plastikowe
Na zdjęciu butelki plastikowe w Centrum Liczenia Opakowań w Potulicach. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda na czerwono, Dino najsłabsze w WIG20. Dzień na GPW 7 maja 2026 r.
Tylko jedna spółka w WIG20 zakończyła w czwartek dnia na plusie, a największe straty odnotowały akcje Dino. Według analityków to efekt realizacji zysków po mocnych wzrostach w środę. Tymczasem na…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Marki własne rozpychają się na półkach. „Rywalizacja będzie coraz ostrzejsza”
Marki własne przełamały stereotyp tańszego zamiennika i stanowią już prawie jedną czwartą wartości polskiego rynku FMCG. Producenci wciąż mają jednak dużo do zrobienia, jeśli chcą nadgonić Europę…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)
Pojawiła się nowa lokata kwartalna ze stawką 6,7 proc. w skali roku. Najciekawsze oferty ostatnich miesięcy też są nadal dostępne na niezmienionych warunkach. Oszczędzający mają w czym wybierać.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Eksperci mają inne propozycje
Prezydent Karol Nawrocki chce ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jego obóz odcina się jednak od haseł dotyczących polexitu i krytyki OZE. – Gdyby ekipa prezydenta…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air zwiększa skalę biznesu. Mocny rok mimo presji kosztów
Enter Air osiągnął blisko 3 mld zł przychodów i rozwija własne centra serwisowe oraz szkoleniowe. Linia lotnicza przyznaje jednak, że branża musi mierzyć się z rosnącymi kosztami paliwa, emisjami CO2…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026