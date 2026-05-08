Sowińska: od początku systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań

Od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań ze znakiem kaucji – poinformowała w piątek wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych.

Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceszefową resortu klimatu, obecnie funkcjonuje 57 tys. punktów zbiórki, z czego 12,5 tys. to automaty. Przekazała również, że 32 tys. punktów zbiórki znajduje się w sklepach poniżej 200 m kw., które – zgodnie z ustawą – nie muszą zbierać butelek i puszek.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazali również, że w ciągu tygodnia zbieranych jest ok. 100 mln opakowań. Większość z całkowitej liczby 1 mld zebranych opakowań stanowiły butelki, których było 650 mln szt.; puszek zwrócono 350 mln szt.

Sowińska poinformowała w połowie kwietnia, że do tego czasu zebrano 520 mln opakowań. Działało wtedy 52 tys. punktów zbiórki, z czego 9,5 tys. tzw. butelkomatów. Ok. 24 tys., czyli 46 proc. punktów, prowadziły wówczas małe sklepy, które mogą przystępować do zbiórki opakowań kaucyjnych dobrowolnie.

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l) i metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l, w których przypadku kaucja wynosi 1 zł. Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach: 77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.

Źródło: PAP