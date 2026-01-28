S&P 500 z nowym rekordem. Wall Street czeka na wyniki gigantów

Wtorkowa sesja zakończyła się historycznym rekordem notowań indeksu S&P 500. Zwyżkowały także Nasdaq Composite, VIX oraz Russell, spadł za to Dow Jones Industrial. Wall Street czeka na efekty posiedzenia Fed oraz wyniki Tesli, Microsoftu, Apple i Meta Platforms.

Indeks S&P 500 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,41 proc., sięgając 6.978,6 pkt. To historyczny szczyt notowań.

Wśród pozostałych głównych indeksów Wall Street przeważały wzrosty. Nasdaq Composite urósł o 0,91 proc., Russell 2000 wzrósł o 0,26 proc., a VIX – o 1,24 proc. Spadek o 0,83 proc. zanotował za to Dow Jones Industrial.

W środę raporty kwartalne mają opublikować Microsoft, Meta i Tesla, a w czwartek – Apple. Według Thomasa Martina, starszego menedżera portfela w Globalt Investments, inwestorzy skupią się na poziomie wydatków kapitałowych firm oraz na wszystkim, co związane z monetyzacją AI.

– Wszystko będzie dotyczyć komentarzy na ten temat, oprócz kwoty, którą wydadzą: zarówno na linię inwestycyjną, jak i operacyjną – wyjaśnił, i dodał, że apetyt inwestorów na sztuczną inteligencję będzie trwał przynajmniej przez kilka lat. – AI nie zniknie. Budowanie centrów danych nie zniknie. Użycie tego, użycie modeli, pojawienie się agentów, robotyki itd. – to wszystko będzie kontynuować swoją ścieżkę odkryć.

Pod koniec 2025 r. pojawiły się obawy o możliwość powstania bańki technologicznej. Negatywnie odbiło się to na notowaniach najważniejszych firm z branży AI.

– Inwestorzy chcą, aby pieniądze napływały do ekosystemu AI z zewnątrz, czyli od użytkowników końcowych, przedsiębiorstw i firm zewnętrznych. Do czasu przyspieszenia popytu część infrastruktury może stać się przestarzała, co oznacza, że część dzisiejszych nakładów inwestycyjnych może zostać zmarnowana. Właśnie to będą uważnie obserwować inwestorzy [...]: czy pozostaną przy inwestycjach, czy zrealizują zyski – przewiduje Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka rynkowa w Swissquote.

Źródło: PAP