07.04.2026
07.04.2026 08:46

SpaceX szykuje się do IPO. Spółka chce postawić na inwestorów detalicznych

SpaceX w czasie spotkania z przedstawicielami sektora bankowego przedstawiło szczegóły nadchodzącego debiutu giełdowego spółki. Jak informuje Reuters, firma chce przeznaczyć znaczną część akcji dla inwestorów detalicznych.

Spółka założona przez Elona Muska planuje zorganizować w czerwcu spotkanie, na którym zaprezentuje swój plan na IPO oraz część z inwestorów. „Handel detaliczny będzie odgrywał kluczową rolę w tym spotkaniu, większą niż jakakolwiek inna oferta publiczna w historii” – powiedział dyrektor finansowy SpaceX Bret Johnsen podczas wirtualnego spotkania, opisywanego przez Reutersa.

Jak dodał Johnsen, firma chce postawić na inwestorów detalicznych, ponieważ to oni „przez długi czas niezwykle wspierali nas i Elona”.

Według szacunków analityków bankowych, na których powołuje się agencja, debiut giełdowy SpaceX może być największy w historii. Spółka może celować w pozyskanie 75 mld dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej, zaś sama jej wartość może wynieść nawet 1,75 bln dolarów.

Roadshow spółki, czyli rozpoczęcie kampanii promocyjnej o IPO, ma rozpocząć się 8 czerwca. Dzień wcześniej kierownictwo SpaceX ma spotkać się z przedstawicielami sektora finansowego, aby przedstawić im szczegóły debiutu. Informatorzy Reutersa wskazali, że firma rozważa udział inwestorów detalicznych nie tylko z USA, ale także z Wielkiej Brytanii, UE, Australii, Kanady, Japonii oraz Korei Południowej.

Logo SpaceX
SpaceX w swoim IPO chce postawić na inwestorów detalicznych. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
