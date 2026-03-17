17.03.2026 11:03

Spada liczba ofert pracy. Na rynku dalej nie widać odbicia. Raport Grant Thrornton

W lutym tego roku pracodawcy na największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali o 7 proc. mniej ogłoszeń o pracę niż rok temu (238 412). Do tego z raportu Grant Thornton wynika, że średnia dynamika roczna ofert pracy z trzech miesięcy cały czas jest ujemna (-7 proc.), choć nieco wyższa niż w poprzednich pięciu miesiącach.

Początek 2025 roku zapowiadał się dobrze, jednak końcówka roku przyniosła wyraźne osłabienie. W listopadzie i grudniu średnia liczba ofert pracy spadła do 200 tys. ogłoszeń. Z kolei w styczniu lekko się ona podniosła, jednak w lutym liczba opublikowanych ofert znów spadła do jednego z najgorszych wyników w ostatnich sześciu latach.

W lutym 2026 roku w żadnej polskiej aglomeracji nie wzrosła liczba ofert pracy. Nawet w Warszawie, gdzie opublikowano 38,6 tys. ogłoszeń, zanotowano spadek rzędu 6 proc. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Kraków z 15,7 tys. ogłoszeń (spadek rdr o 4 proc.), a trzecie Wrocław (11,3 tys. ofert, spadek o 7 proc.). Jednocześnie jednak, choć spadki są duże, to z danych wynika, że kolejne odczyty przestały przynosić niższą roczną dynamikę.

Zdaniem Grant Thornton dane, w których dobry wzrost PKB nie generuje nowych miejsc pracy, sugerują fazę jobless recovery. To sytuacja, w której gospodarka się poprawia, ale nie przekłada się to na wzrost zatrudnienia. Według ekspertów to efekt nie tylko rosnącej roli AI i automatyzacji, ale przede wszystkim problemów niemieckiego przemysłu oraz ostrożności firm w zatrudnianiu przy wysokich kosztach kapitału.

GUS: stopa bezrobocia w styczniu 2026 wzrosła w porównaniu do grudnia 2025
Fot. Maskot/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Chaos w myOrlen. Zmiana nazwy zaskoczyła odbiorców gazu
Zmiana nazwy największego w kraju sprzedawcy gazu dla gospodarstw domowych PGNiG OD na myOrlen zaskoczyła klientów. Wielu z nich po otrzymaniu faktury od myOrlen podejrzewało, że ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę. Orlen zapewnia, że cały proces przebiega zgodnie z planem. Tymczasem szeroka kampania informacyjna ruszyła dopiero po zmianie nazwy. Niedługo po tym ze stanowiska odeszła prezeska myOrlen.
17.03.2026
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
16.03.2026
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
16.03.2026
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026