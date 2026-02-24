Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 10:34

GUS: stopa bezrobocia w styczniu 2026 wzrosła w porównaniu do grudnia 2025

GUS podał nowe dane o bezrobociu. Wynika z nich, że stopa bezrobocia w styczniu 2026 r. wyniosła 6 proc. i wzrosła o 0,3 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2025 r. Wzrost z 5,7 do 6 proc. jest zgodny z szacunkami resortu pracy.

Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 934,1 tys. wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej. Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.

Z kolei bezrobocie liczone według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kw. 2025 r. wyniosło 3,2 proc. wobec 3,1 proc. kwartał wcześniej i wobec 2,8 proc. w IV kw. 2024 r.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w ostatnich trzech miesiącach 2025 r. 59 proc. Nie zmienił się więc kwartał do kwartału. Wskaźnik zatrudnienia zaś spadł z 57,2 proc. do 57,1 proc. w ostatnim kwartale 2025 r.

Nowe dane GUS: stabilizacja albo poprawa koniunktury w lutym 2026
Siedziba Głównego Urzędu Statystycznego
GUS podał dane o bezrobociu w styczniu 2026. Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
