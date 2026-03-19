19.03.2026 09:49

Spadek produkcji budowlano-montażowej oraz liczby oddanych mieszkań. Nowe dane GUS za luty 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane o produkcji budowlano-montażowej w lutym 2026. Spadła ona rok do roku o 13,7 proc., jednak wzrosła miesiąc do miesiąca o 6,4 proc. GUS podał też dane o cenach tej produkcji, a także o liczbie mieszkań oddanych do użytku.

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych z danych GUS wynika jednak, że produkcja budowlano-montażowa w lutym była niższa rdr o 12,4 proc. oraz niższa o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca. Spadek produkcji budowlano-montażowej w lutym 2026 roku (w cenach stałych), w porównaniu z przeciętną miesięczną wartością z 2021 r., wyniósł 37,8 proc.

W lutym odnotowano także spadek produkcji budowlano-montażowej (rdr) w firmach remontowych o 16,7 proc., wykonujących specjalistyczne prace budowlane o 12,2 proc. oraz w firmach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 11,7 proc.

Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły rdr

Z wstępnych danych GUS wynika też, że w lutym ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły rdr o 3,8 proc., a w porównaniu do stycznia tego roku utrzymały się na podobnym poziomie.

W lutym 2026 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły o 0,2 proc., a ceny budowy budynków i robót budowlanych specjalistycznych utrzymały się na podobnym poziomie.

Cena robót specjalistycznych wzrosła zaś (rdr) o 4,1 proc., cena budowy budynków poszła w górę o 3,8 proc., a budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 3,7 proc.

Spadek liczby oddanych mieszkań

Od stycznia do lutego oddano do użytkowania 29,3 tys. mieszkań. To spadek o 3,7 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2025 roku. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 21,8 proc.). Wzrosła za to o 0,1 proc. liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia.

Deweloperzy łącznie przekazali do użytkowania 17,1 tys. mieszkań (spadek o 6,7 proc. rdr). Inwestorzy indywidualni przekazali zaś do użytku 11,6 tys. mieszkań (wzrost o 3,5 proc.). W ramach tych dwóch form oddano łącznie do użytku 98 proc. nowych lokali. W pozostałych formach budownictwa przekazano, jak wylicza GUS, do użytku łącznie 590 mieszkań (w 2025 roku było to 893 mieszkania).

GUS: stopa bezrobocia w styczniu 2026 wzrosła
Siedziba Głównego Urzędu Statystycznego
GUS podał dane o produkcji budowlano-montażowej. Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
Autorzy pierwszego badania Barometru Nastrojów VC/PE: Na rynku PE/VC „jest drogo i będzie drogo”.
Nastroje na polskim rynku venture capital i private equity wskazują m.in. na utrzymującą się presję wysokich wycen i ograniczoną dostępność kapitału.
19.03.2026
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
Najtwardsza frakcja PiS kontra warszawscy studenci. Awantura o mieszkania, SAFE, Niemcy i widmo polexitu, czyli cykl „Zmień nasze zdanie” na chodniku przed UW
W sporcie gra na wyjeździe z reguły oznacza walkę nie tylko z przeciwnikiem, ale także z nieprzychylnymi kibicami. Spotkanie Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego z warszawskimi studentami można przyrównać właśnie do gry na wyjeździe. Wynik? Trudno przesądzić, ale pod względem temperatury sporu cykl po raz pierwszy przypominał amerykański oryginał.
18.03.2026
