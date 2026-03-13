Spadki w eksporcie i imporcie w styczniu. 2,8 mld zł nadwyżki

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po styczniu wyniosła 2,8 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Styczeń przyniósł spadek zarówno w imporcie, jak i eksporcie.

Obroty wyniosły 120,6 mld zł w eksporcie i 117,8 mld zł w imporcie. Efektem jest nadwyżka wynosząca 2,8 mld zł. Rok wcześniej saldo było ujemne, wynosząc ok. -1,6 mld zł.

Dane oznaczają jednak spadek obrotów. Eksport spadł o 5,9 proc., a import – o 9,3 proc.