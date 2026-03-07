Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.03.2026
NEWSROOM XYZ
07.03.2026 12:46

Specjalistki i menadżerki w Polsce rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzenia

Kobiety w Polsce częściej od mężczyzn deklarują brak satysfakcji z wynagrodzenia oraz rzadziej osiągają najwyższe przedziały płacowe – wynika z „Raportu płacowego 2026” Hays Poland.

Firma zajmująca się doradztwem personalnym przypomniała ustalenia raportu dotyczące nierówności różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami w Polsce z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Dane z raportu jednoznacznie pokazują, że równość płac wciąż pozostaje wyzwaniem na polskim rynku pracy – stwierdza Hays Poland. Firma zwraca jednak uwagę, że według danych Eurostatu luka płacowa w wynagrodzeniach w Polsce jest mniejsza niż w wielu innych krajach UE.

Kobiety rzadziej osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń

Dane z raportu pokazują, że kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń – podaje Hays Poland. Z deklaracji uczestników badania wynika, że w przedziale 15-20 tys. zł brutto znajduje się 11 proc. profesjonalistek i aż 21 proc. profesjonalistów, a powyżej 25 tys. zł – 4 proc. kobiet wobec 9 proc. mężczyzn.

Jak wynika z raportu, miesięczne zarobki powyżej 15 tys. zł brutto deklaruje 60 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn pełniących funkcje menedżerskie i dyrektorskie. Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla.

Ikona wykres interaktywny Wykres interaktywny

– Fakt, że kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej od mężczyzn, wynika z wielu kwestii. Natomiast jako główny powód wskazałabym mniej przejrzyste kryteria awansów i podwyżek na najwyższych szczeblach. Z uwagi na fakt, że takich stanowisk jest w organizacjach mniej, to procedury określające progresję kariery i zarobków są mniej szczegółowe lub nie ma ich wcale. To otwiera drzwi do większej uznaniowości decyzji, a co za tym idzie – nieuzasadnionych nierówności, m.in. w zakresie praktyk wynagradzania – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays Poland.

W 2025 r. kobiety otrzymywały podwyżki częściej od mężczyzn

Jak wynika z badania Hays, w 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Mimo to, brak zadowolenia z obecnych zarobków deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn.

Zdaniem analityków Hays Poland firmy w ostatnich miesiącach zaczęły przygotowania do nadchodzącej dyrektywą UE o transparentności wynagrodzeń. To skutkowało pierwszymi krokami w celu eliminacji nieuzasadnionych różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę o podobnej wartości.

„Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że niektóre profesjonalistki otrzymały w 2025 r. niewielkie wyrównanie wynagrodzenia, natomiast skala podwyżki i kontekst jej przyznania nie wystarczyły, aby zwiększyć ich satysfakcję z zarobków. Poczucie zadowolenia i sprawiedliwości wciąż może pozostawać na niskim poziomie" – komentują autorzy raportu.

Taki wniosek mogą sugerować odpowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu do raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2025” – komentuje firma. Mniej niż jedna trzecia (31 proc.) respondentek tego badania zgodziła się z twierdzeniem, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia. Z tezą zgodziło się z kolei prawie dwie trzecie respondentów (65 proc.).

Ikona wykres interaktywny Wykres interaktywny
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Największy pech producenta elektrycznych aut? Wada akumulatora – miliardy strat i dramat klientów
Pożary elektryków są jak katastrofy samolotów: rzadkie, ale gwałtowne i dramatyczne. Ich wielkie i ciężkie akumulatory rozgrzewają się do tysiąca stopni, plują ogniem i trującym gazem. To się jednak zmieni. Skokowy postęp wymuszą nowe przepisy, które wejdą już w tym roku.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska cyfrowa, ale czy suwerenna? „Sprzedawcom zagranicznych technologii nie chodzi o polską rację stanu” (WYWIAD)
Zagraniczne firmy technologiczne nie muszą kryć się z lobbingiem w Polsce. Robią to publicznie. I choć ze strony administracji publicznej istnieje coraz większe zainteresowanie budową suwerenności cyfrowej, to do sukcesu jeszcze daleka droga – przekonuje Michał Hetmański, prezes fundacji Instrat i jeden z autorów raportu o monopolu zagranicznych firm technologicznych w dostawach narzędzi dla polskiej administracji.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Niebo nad Azją się zmienia. Wojna na Bliskim Wschodzie przebudowuje globalne lotnictwo
Eskalacja konfliktu po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran przekształciła region Zatoki Perskiej w strefę niemal całkowicie wyłączoną z cywilnego ruchu lotniczego. Odwołano tysiące połączeń, a strategiczny korytarz między Europą i Azją pozostaje sparaliżowany. Jak ze skutkami wojny na Bliskim Wschodzie radzi sobie azjatycki przemysł lotniczy i turystyczny i kto może zyskać na trwającym chaosie?
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przybywa dużych bloków gazowych. Operator krajowej sieci mówi: już wystarczy
W polskiej energetyce trwa boom na bloki gazowe. Inwestycje te są pilnie potrzebne, aby wypełnić lukę wytwórczą w najbliższych latach. Operator sieci przesyłowej zaznacza jednak, że potrzeby krajowego systemu energetycznego szybko się zmieniają. – W przyszłości wiele bloków gazowych będzie działać zaledwie dwa-trzy tygodnie w ciągu roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski, prezes PSE. Wojna na Bliskim Wschodzi stawia dodatkowe pytania o cenę energii i ciepła z błękitnego paliwa.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nie zawody fizyczne, a białe kołnierzyki. Komu zagraża sztuczna inteligencja? (RAPORT)
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się wdrożeniami AI, opublikowała raport o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Analitycy wymieniają branże, w których już obecnie istnieje potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji. Prognozują przy tym, w których z wymienionych sektorów automatyzacja będzie w stanie wyprzeć ludzką pracę.
06.03.2026