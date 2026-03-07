Specjalistki i menadżerki w Polsce rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzenia

Kobiety w Polsce częściej od mężczyzn deklarują brak satysfakcji z wynagrodzenia oraz rzadziej osiągają najwyższe przedziały płacowe – wynika z „Raportu płacowego 2026” Hays Poland.

Firma zajmująca się doradztwem personalnym przypomniała ustalenia raportu dotyczące nierówności różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami w Polsce z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Dane z raportu jednoznacznie pokazują, że równość płac wciąż pozostaje wyzwaniem na polskim rynku pracy – stwierdza Hays Poland. Firma zwraca jednak uwagę, że według danych Eurostatu luka płacowa w wynagrodzeniach w Polsce jest mniejsza niż w wielu innych krajach UE.

Kobiety rzadziej osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń

Dane z raportu pokazują, że kobiety wyraźnie rzadziej od mężczyzn osiągają najwyższe poziomy wynagrodzeń – podaje Hays Poland. Z deklaracji uczestników badania wynika, że w przedziale 15-20 tys. zł brutto znajduje się 11 proc. profesjonalistek i aż 21 proc. profesjonalistów, a powyżej 25 tys. zł – 4 proc. kobiet wobec 9 proc. mężczyzn.

Jak wynika z raportu, miesięczne zarobki powyżej 15 tys. zł brutto deklaruje 60 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn pełniących funkcje menedżerskie i dyrektorskie. Dysproporcje zarobków są widoczne również na stanowiskach niższego szczebla.

– Fakt, że kobiety na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej od mężczyzn, wynika z wielu kwestii. Natomiast jako główny powód wskazałabym mniej przejrzyste kryteria awansów i podwyżek na najwyższych szczeblach. Z uwagi na fakt, że takich stanowisk jest w organizacjach mniej, to procedury określające progresję kariery i zarobków są mniej szczegółowe lub nie ma ich wcale. To otwiera drzwi do większej uznaniowości decyzji, a co za tym idzie – nieuzasadnionych nierówności, m.in. w zakresie praktyk wynagradzania – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director w Hays Poland.

W 2025 r. kobiety otrzymywały podwyżki częściej od mężczyzn

Jak wynika z badania Hays, w 2025 r. podwyżkę wynagrodzenia – najczęściej nieprzekraczającą poziomu 10 proc. – otrzymało 75 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Mimo to, brak zadowolenia z obecnych zarobków deklaruje więcej kobiet niż mężczyzn.

Zdaniem analityków Hays Poland firmy w ostatnich miesiącach zaczęły przygotowania do nadchodzącej dyrektywą UE o transparentności wynagrodzeń. To skutkowało pierwszymi krokami w celu eliminacji nieuzasadnionych różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę o podobnej wartości.

„Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że niektóre profesjonalistki otrzymały w 2025 r. niewielkie wyrównanie wynagrodzenia, natomiast skala podwyżki i kontekst jej przyznania nie wystarczyły, aby zwiększyć ich satysfakcję z zarobków. Poczucie zadowolenia i sprawiedliwości wciąż może pozostawać na niskim poziomie" – komentują autorzy raportu.

Taki wniosek mogą sugerować odpowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu do raportu Hays „Kobiety na rynku pracy 2025” – komentuje firma. Mniej niż jedna trzecia (31 proc.) respondentek tego badania zgodziła się z twierdzeniem, że płeć nie wpływa na możliwość otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia. Z tezą zgodziło się z kolei prawie dwie trzecie respondentów (65 proc.).