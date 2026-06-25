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NEWSROOM XYZ
25.06.2026 14:06

Spółka CPK z nowym członkiem zarządu. Zajmie się inwestycjami Portu Polska

Adam Ferens został nowym członkiem zarządu CPK. Jego zadaniem będzie zarządzanie inwestycjami na obszarze lotniska Port Polska.

Decyzja o powołaniu Adama Ferensa do zarządu CPK jest efektem podpisania w poniedziałek wartej 146 mld zł umowy z Budimeksem na pierwsze prace budowlane na lotnisku Port Polska. Ruszą one we wrześniu, a nowy członek zarządu będzie odpowiadał za ich koordynację oraz nadzór nad procesem inwestycyjnym.

Od teraz zarząd CPK, na którego czele stoi prezes Filip Czernicki, liczy łącznie pięć osób. Oprócz prezesa i nowego członka zarządu są tam także Marcin Michalski, Dariusz Kuś oraz Piotr Rachwalski.

Adam Ferens ma – jak podkreśla spółka – 26-letnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi inwestycjami strategicznymi.

W 2024. został dyrektorem ds. sieci elektroenergetycznych w Polenergii, a wcześniej kierował tam morską energyką wiatrową. Wcześniej, w W 2023 r. dołączył do rady nadzorczej offshore OWF Bałtyk z grupy Polenergia. Jest też członkiem Rady Koordynacyjnej ds. polskiej morskiej energetyki wiatrowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie m.in. w PKP PLK, Polimex Mostostal, Haskoning, Polskich Sieciach Energetycznych czy Budimexie.

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Wizualizacja CPK z lotu ptaka
Port Polska ma powstać do 2032 r. Wiz. CPK
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