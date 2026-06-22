Budimex rozpocznie budowę Portu Polska. Prace ruszą za trzy miesiące

CPK i Budimex podpisały umowę na prace fundamentowe pod terminal Portu Polska. Prace ruszą we wrześniu. „Przed nami kolejne ważne decyzje” – zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Spółka CPK podpisała z Budimeksem w poniedziałek kontrakt na prace fundamentowe pod terminal pasażerski Portu Polska. Wartość umowy to blisko 146 mln zł. Zgodnie z dokumentem pierwsze prace ruszą we wrześniu, a zakończą się na przełomie 2027 i 2028 r.

– Port Polska przechodzi z fazy planowania do realizacji. Podpisanie umowy z wykonawcą pozwoli jesienią rozpocząć pierwsze prace budowlane przy terminalu pasażerskim, który jest kluczowym elementem nowego lotniska krajowego – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

🛫@PortPolska_info - lotnisko wchodzi w fazę budowy!



Umowa z Budimex na prace fundamentowe pod terminal pasażerski przyszłego lotniska została podpisana. To ważny moment: po latach projektów, analiz i procedur administracyjnych rozpoczyna się fizyczna budowa serca nowego portu… pic.twitter.com/qyythJhRtq — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) June 22, 2026

Lotnisko będzie miało przepustowość 34–44 mln pasażerów rocznie, posiadając dwa niezależne pasy startowe. Dla porównania, Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużył w 2025 r. około 25 mln pasażerów i ma dwa przecinające się pasy. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. to prawie 132 mld zł. Samo lotnisko stworzy 35 tys. miejsc pracy.

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– Prace nad jednym z najważniejszych i największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski są realizowane bardzo dynamicznie i na wielu obszarach. Z jednej strony trwają niezbędne procedury administracyjne, a z drugiej prowadzone są działania związane z przygotowaniem terenu pod budowę – podkreślił wiceminister infrastruktury i nowy pełnomocnik rządu ds. Portu Polska Piotr Malepszak, który w piątek zastąpił Macieja Laska.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie od wojewody mazowieckiego pozwolenia na budowę oraz wejście w posiadanie działek objętych inwestycją.

– Przed nami kolejne ważne decyzje. Jeszcze w tym roku planujemy wyłonić wykonawcę terminala pasażerskiego. O kontrakt ubiega się 5 konsorcjów skupiających 16 firm, z czego 14 to przedsiębiorstwa polskie – zapowiedział minister Dariusz Klimczak.

Fundamenty pod Port Polska. Prace mają ruszyć we wrześniu

Postępowanie na wybór wykonawcy fundamentów głębokich pod terminal zostało wszczęte 12 grudnia 2025 r. Do udziału w przetargu zaproszono dziewięć największych firm i konsorcjów, z którymi spółka zawarła umowy ramowe. Wpłynęło sześć, wszystkie w zakładanym budżecie. Budimex złożył najkorzystniejszą, a zarazem najniższą ofertę.

– Budimex od lat współtworzy infrastrukturę, która wzmacnia rozwój, bezpieczeństwo i konkurencyjność Polski. Dziś angażujemy się w projekt o strategicznym znaczeniu dla kraju i całej Europy Centralnej. To dla nas nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim zobowiązanie. Mamy świadomość jego wagi gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej, dlatego będziemy prowadzić tę inwestycję z pełną odpowiedzialnością – bezpiecznie i z najwyższą dbałością o jakość. Chcemy, aby ten projekt trwale wzmocnił nowoczesną infrastrukturę Polski i jej pozycję w Europie – skomentował Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimeksu.

Prace budowlane związane z fundamentowaniem obejmą wykonanie ponad 8 tys. pali oraz kolumn o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość planowanych elementów wzmocnienia podłoża przekroczy 140 kilometrów. W zakres prac wchodzi wykonanie fundamentów pośrednich, stanowiących podstawę pod konstrukcję przyszłego terminala pasażerskiego.

– Zgodnie założeniami we wrześniu jako spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, będziemy gotowi, żeby rozpocząć pierwsze prace budowlane na terenie nowego lotniska. To symboliczny początek budowy – skomentował prezes CPK Filip Czernicki.

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest jeszcze uzyskanie od wojewody mazowieckiego pozwolenia na budowę i wejście w posiadanie działek.

– Umowa na wykonanie fundamentów pod terminal, która pozwoli rozpocząć prace budowlane, to jedno z wielu zadań, które obecnie realizujemy. Do końca roku planujemy wyłonić wykonawcę terminala pasażerskiego. Niezależnie od tego na terenie przyszłego lotniska trwają prace przygotowawcze związane z rozbiórkami oraz usuwaniem kolizji z liniami wysokiego napięcia i pozostałą infrastrukturą – dodał Dariusz Kuś, członek zarządu spółki CPK.