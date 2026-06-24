Właściciele nieruchomości przejmowanych przez CPK dostają pieniądze szybciej. Spółka wypłaca zaliczki

Właściciele nieruchomości, które zostaną przejęte przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny pod budowę lotniska, mogą otrzymać pieniądze za sprzedaż przed opuszczeniem swoich domów. Przysługują im 85-procentowe zaliczki. Do tej pory o taką możliwość zawnioskowano w 225 przypadkach.

Jak poinformowała spółka CPK, udało się już wypłacić zaliczki w 180 sprawach. Kolejnych 25 jest w trakcie realizacji. Ponadto firma skróciła czas oczekiwania na ocenę wniosku z 30 dni gwarantowanych ustawą do 7. Proces ułatwia poprawnie wypełniony dokument, który musi zawierać dane właściciela rachunku bankowego i być podpisany osobiście bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

CPK zauważył, że wystąpienie o zaliczkę nie odbiera byłym właścicielom prawa do odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania i dochodzenia kwoty wyższej niż orzeczona przez wojewodę w decyzji odszkodowawczej.

Spółka przypomniała też, że 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że decyzja lokalizacyjna nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. „Od tego momentu rozpoczął się bieg 120-dniowego terminu, po upływie którego właściciele, którzy wcześniej nie wydali swoich nieruchomości, będą musieli je opuścić” – wskazał CPK.

CPK przed rozpoczęciem postępowań administracyjnych, przeprowadził Program Dobrowolnych Nabyć na terenie objętym decyzją lokalizacyjną. Oferował właścicielom nieruchomości wykup, co do zasady uwzględniający bonusy w wysokości 20 procent do wartości gruntu i 40 procent do wartości budynków i innych naniesień albo cenę równą wartości odtworzeniowej bez stopnia zużycia. Podczas realizacji programu pozyskano prawie 65 proc. powierzchni, na której realizowana będzie inwestycja. Spośród 310 budynków mieszkalnych na terenie przyszłego lotniska ostatecznie nabyto 235, co oznacza pozyskanie 76 procent wszystkich budynków mieszkalnych.

Budowa lotniska ma oficjalnie ruszyć we wrześniu. Wówczas Budimex rozpocznie prace fundamentowe pod terminal Portu Polska, o czym spółka i CPK poinformowały na początku tygodnia. Według harmonogramu inwestycja ma przyjąć pierwszych pasażerów w 2032 r.

Źródło: XYZ, PAP