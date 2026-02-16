Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 11:10

Spółka prowadząca sieć North Fish z wnioskiem o upadłość

Spółka North Food Polska, zarządzająca siecią restauracji North Fish, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. North Food należy do MS Galleon z siedzibą w Wiedniu. Właścicielem 100 proc. akcji tej spółki jest polski biznesmen Michał Sołowow.

Jako pierwsza informację podała "Gazeta Wyborcza". Jak podała gazeta, wniosek trafił 30 stycznia 2026 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył dla North Food tymczasowego nadzorcę.

W ostatnich latach narastały problemy finansowe spółki. W 2020 r. – roku pandemii Covid-19 – North Food Polska odnotowała stratę netto w wysokości blisko 16,8 mln zł. 2021 r. przyniósł stratę na poziomie ponad 11,6 mln zł. W 2022 r. spółka zanotowała stratę rzędu 16,7 mln zł.

2023 r. przyniósł okresową poprawę wyników finansowych. Strata netto zmniejszyła się wtedy do poziomu 1,8 mln zł. W 2024 r. nastąpił ponowny wzrost ujemnego wyniku do ponad 4,35 mln zł. Przychody spółki spadły o 6,3 proc. w skali roku.

Jako przyczynę wskazywano w raportach mniejszy ruch w centrach handlowych oraz spadek liczby unikalnych klientów. W 2024 r. ruch w centrach handlowych spadł o 3,5 proc. rok do roku. Liczba unikalnych klientów zmniejszyła się o 3,1 proc. Mniejsza liczba wizyt przełożyła się na spadek transakcji w strefach gastronomicznych.

W 2024 r. spółka otrzymała pożyczkę właścicielską w wysokości 5,5 mln zł. Środki te miały zabezpieczyć bieżącą działalność operacyjną. Zarząd informował wówczas, że potrzeby finansowe na najbliższy czas zostały zaspokojone. Wcześniej, w 2023 r., także doszło także do podwyższenia kapitału zakładowego o 5 mln zł.

Spółka North Food Polska prowadzi działalność głównie na rynku krajowym. Na koniec 2023 r. firma użytkowała 41 lokali, głównie w galeriach handlowych. Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2024 r. wynosiło blisko 197 osób. Rok wcześniej w firmie pracowało średnio prawie 219 osób.

Źródło: PAP

Logo sieci North Fish na budynku Galerii Krakowskiej
North Food Polska, spółka Michała Sołowowa prowadząca sieć restauracji North Fish, zgłosiła wniosek o upadłość. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
