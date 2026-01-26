Spotkanie Sikorski–Nawrocki. MSZ liczy na szybkie efekty

Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. Według MSZ rozmowy miały konstruktywny charakter, a ich efekty mają być widoczne w najbliższym czasie.

Do spotkania Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim doszło w poniedziałek po południu w Pałacu Prezydenckim i trwało około półtorej godziny. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, po zakończeniu rozmów nie zaplanowano briefingu prasowego.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że rozmowy przebiegały „w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia”. Dodał, że obie strony zmierzają w kierunku znalezienia rozwiązania spornych kwestii i liczą na szybkie rezultaty.

Głównym tematem rozmów była obsada placówek dyplomatycznych i nominacje ambasadorskie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Kancelarii Prezydenta RP, poruszono także kwestię możliwego przystąpienia Polski do Rady Pokoju – inicjatywy zainaugurowanej w ubiegły czwartek przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rozmowy dotyczyły również współpracy na linii MSZ–prezydent.

Spór między rządem a Pałacem Prezydenckim trwa od marca 2024 r. Wówczas MSZ zdecydowało o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że powołanie i odwołanie ambasadora wymaga podpisu prezydenta. W miejsce części dyplomatów MSZ skierowało chargé d’affaires. Prezydent Karol Nawrocki sprzeciwia się m.in. nominacjom Bogdana Klicha w USA oraz Ryszarda Schnepfa we Włoszech.

Źródło: PAP