Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
NEWSROOM XYZ
14.05.2026 06:58

Spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Pekinie. Chiński przywódca: w wojnach handlowych nie ma zwycięzców

Chiński przywódca Xi Jinping mówił podczas otwartej części spotkania z Donaldem Trumpem, że świat jest „na nowym rozdrożu”. Już za zamkniętymi drzwiami ostrzegł amerykańskiego prezydenta, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców.

Stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Gdy obie strony współpracują, obie zyskują. Gdy walczą, obie tracą. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami – powiedział Xi.

Dodał także, że delegacje handlowe obu supermocarstw osiągnęły podczas rozmów w Korei Południowej „całościowo pozytywne i wyważone rezultaty”. Jego zdaniem to „dobra wiadomość dla mieszkańców obu krajów i dla świata”. Jeszcze w trakcie spotkania chińskie władze odnowiły licencje importowe dla setek amerykańskich zakładów przetwarzania wołowiny, co zwiększy eksport tego mięsa z USA do Chin.

Chiński prezydent zabrał też głos w sprawie kwestii Tajwanu. -Jeśli zostanie odpowiednio rozwiązana, stosunki między obu krajami będą mogły zachować całkowitą stabilność. Przy nieodpowiednim podejściu oba państwa mogą wejść w kolizję, a nawet konflikt, co popchnie całe relacje chińsko-amerykańskie w bardzo niebezpieczne obszary – mówił także podczas zamkniętej części obrad - według agencji Xinhua - Xi Jinping. Rzeczniczka tajwańskiego rządu skomentowała te słowa, twierdząc, że to Chiny są jedynym "źródłem niestabilności".

Z kolei Donald Trump uznał Xi Jinpinga za „wielkiego przywódcę”. – Mamy fantastyczną relację. Zawsze, kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieć razem fantastyczną przyszłość (...) To zaszczyt być z panem, być pana przyjacielem, a relacje między USA i Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek – stwierdził. Ocenił, że powitanie przed Wielką Halą Ludową było jednym z największych zaszczytów jego życia.

W amerykańskiej delegacji są najważniejsi biznesmeni świata

Dodał, że zabrał ze sobą najważniejszych amerykańskich biznesmenów. – Nie chciałem mieć nikogo z drugiego czy trzeciego szeregu. Chciałem tylko najlepszych. I oni są tu, by oddać cześć panu i Chinom, i mają nadzieję na handel i robienie interesów. Z naszej strony będzie to oparte całkowicie na wzajemności – wyjaśnił. W skład amerykańskiej delegacji wchodzą m.in. Elon Musk, szef Apple’a Tim Cook, prezes Nvidii Jensen Huang czy szefowa Boeinga.

Biznesmeni ci bardzo chwalili spotkanie Xi z Trumpem. Zdaniem Muska było ono „wspaniałe”, a osiągnięto „wiele dobrych rzeczy”. Z kolei Huang uznał, że „pan Xi i prezydent Trump byli niewiarygodni”.

Trump pozostanie w Pekinie do piątku. To jego pierwsza wizyta od 2017 r. Wśród tematów rozmów będą nie tylko sprawy handlowe, ale także wsparcie Chin dla Rosji, wojna w Iranie i w Ukrainie czy sytuacja wokół Tajwanu.

Szczyt Trump - Xi. Supermocarstwa grają o geopolitykę i biznes
Donald Trump i Xi Jinping przed żołnierzami chińskiej kompanii reprezentacyjnej
Ruszył szczyt Xi - Trump. Wśród tematów rozmów sprawy handlowe oraz wojny na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Fot. EPA/Maxim Shemetov / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP 5 zagrożonych krajów. Żywioły uderzą nas po kieszeni
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Acemoglu: komputery popsuły nam demokrację. Da się to jednak naprawić
Noblista Acemoglu na Impact w Poznaniu: demokracja w kryzysie przez rewolucję komputerową. Czy można ją uratować? Sprawdź, co radzi wybitny ekonomista.
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szef Erste Group: Europa potrzebuje więcej Polski, a mniej Niemiec
Prędzej polska firma otworzy oddział w Niemczech niż na odwrót – podkreśla Peter Bosek, szef Erste Group, głównego akcjonariusza trzeciego banku w Polsce. Podczas Impact'26 wskazał na silne strony…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
4,5 mld zł dla fabryki pierwszego polskiego auta elektrycznego w Jaworznie. Budowa ruszy za rok
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i spółka ElectroMobility Poland (EMP) podpisały umowę inwestycyjną na kwotę 4,5 mld zł. Firma zajmie się produkcją pierwszego…
13.05.2026
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…
Kategorie artykułu: Analizy
3 proc. PKB na naukę? Polska stoi przed wyborem nowego modelu rozwoju
Dzisiejszy poziom nakładów Polski na B+R jest niższy niż średnia unijna. Doświadczenia innych państw wskazują, że istotniejszy jest ekosystem dla firm niż wydatki budżetowe. Oto 8 wykresów…
14.05.2026