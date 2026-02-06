Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 14:49

Sprawa piramidy finansowej Galleri New Form przeniesiona do Warszawy. Liczba pokrzywdzonych przekracza 1,7 tys. osób

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zdecydował, że proces dotyczący piramidy finansowej Galleri New Form będzie toczył się w Warszawie. Kluczowe znaczenie miała liczba świadków mieszkających w stolicy i jej okolicach. Śledczy szacują straty inwestorów na setki milionów złotych.

Sprawę dotyczącą Galleri New Form rozpozna Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Powodem jest ekonomika procesowa. Większość świadków mieszka w Warszawie i regionie. To ma usprawnić przebieg rozpraw.

Skala sprawy Galleri New Form

Proces jest jednym z największych w ostatnich latach. Akt oskarżenia liczy ponad 5,5 tys. stron. Akta główne zajmują 263 tomy. Do tego dochodzi około 1,1 tys. tomów załączników.

Na ławie oskarżonych zasiądą 72 osoby. Pokrzywdzonych jest ponad 1,7 tys. Wśród nich znajdują się także celebryci i osoby z kręgów medialnych i politycznych. Inwestowano od 100 tys. zł do nawet 10–15 mln zł. Część osób zaciągała kredyty, licząc na szybkie zyski.

Prokuratura wnosi o ich przesłuchanie.

Galeria oferowała inwestycje w dzieła sztuki. Klienci mieli nabywać prawa do obiektów na okres od kilku miesięcy do roku. Po tym czasie galeria gwarantowała odkup z wysokim zyskiem.

Według śledczych był to mechanizm piramidy finansowej. Wypłaty dla wcześniejszych inwestorów pochodziły z wpłat kolejnych osób. Realny obrót sztuką nie istniał.

Klientom obiecywano odkupy powiększone o 18–30 proc. wartości. Oferowano głównie rzeźby. Część obiektów miała jednak nigdy nie istnieć. Podawano fikcyjne tytuły, wymiary i edycje.

Zarzuty i zatrzymania

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą właścicielki galerii Joanny S. oraz jej syna. Obejmują lata 2012–2017. Właścicielka miała przyjąć ponad 630 mln zł i blisko 4,5 mln euro. Niewypłacone środki inwestorów sięgają co najmniej 513 mln zł, 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów. Oskarżeni byli poszukiwani listem gończym, ENA i czerwoną notą Interpolu. Zatrzymano ich w 2022 r. w Hiszpanii. Grozi im do 10 lat więzienia.

Galleri New Form działała przez sieć agentów w całej Polsce. Ich zadaniem było pozyskiwanie klientów na tzw. art inwestycje. Akt oskarżenia obejmuje także 70 agentów i pośredników.

Śledztwo ruszyło w 2017 r. po zawiadomieniu Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Sprawa dotyczyła prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków i obciążaniu ich ryzykiem.

Źródło: PAP

