Sprzedaż chwilówek wyraźnie wzrosła w styczniu

W styczniu sprzedaż pozabankowych pożyczek krótkoterminowych wzrosła o 16 proc. r/r do ponad 1,2 mld zł – podaje Biuro Informacji Kredytowej. Ich średnia wartość to ponad 2,8 tys. zł, o 14 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2025 r.

Średnia wartość chwilówki – pozabankowej pożyczki gotówkowej do 60 dni – to 2 837 zł. Ten rodzaj pożyczek stanowił 73 proc. wartości i 87 proc. liczby przyznanych w styczniu pożyczek gotówkowych.

Z kolei długoterminowe pożyczki gotówkowe (powyżej 60 dni) wzrosły do 462 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 14 proc. r/r. Ich liczba – 71 tys. – spadła jednak w ujęciu rocznym o 3 proc. Średnia wartość takiej pożyczki sięgnęła 6 487 zł, o 18 proc. więcej niż w styczniu 2025 r.

Firmy pożyczkowe udzieliły też w styczniu 2026 r. łącznie 925 tys. pożyczek ratalnych, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Ich wartość sięgnęła 601 mln zł – to wzrost o ok. 16,5 proc. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 0,3 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej w styczniu 2025 r.