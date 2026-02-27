Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
27.02.2026 08:59

Sprzedaż chwilówek wyraźnie wzrosła w styczniu

W styczniu sprzedaż pozabankowych pożyczek krótkoterminowych wzrosła o 16 proc. r/r do ponad 1,2 mld zł – podaje Biuro Informacji Kredytowej. Ich średnia wartość to ponad 2,8 tys. zł, o 14 proc. więcej w porównaniu do stycznia 2025 r.

Średnia wartość chwilówki – pozabankowej pożyczki gotówkowej do 60 dni – to 2 837 zł. Ten rodzaj pożyczek stanowił 73 proc. wartości i 87 proc. liczby przyznanych w styczniu pożyczek gotówkowych.

Polecamy: Ryzykowne pożyczki pod wpływem silnych emocji. Jak kwitnie szara strefa, a państwu brakuje narzędzi

Z kolei długoterminowe pożyczki gotówkowe (powyżej 60 dni) wzrosły do 462 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 14 proc. r/r. Ich liczba – 71 tys. – spadła jednak w ujęciu rocznym o 3 proc. Średnia wartość takiej pożyczki sięgnęła 6 487 zł, o 18 proc. więcej niż w styczniu 2025 r.

Firmy pożyczkowe udzieliły też w styczniu 2026 r. łącznie 925 tys. pożyczek ratalnych, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Ich wartość sięgnęła 601 mln zł – to wzrost o ok. 16,5 proc. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 0,3 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej w styczniu 2025 r.

Polacy zwiększają oszczędności, bo mogą
pieniądze
Średnia wartość chwilówki wyniosła w styczniu 2026 r. 2 837 zł. PAP/Marcin Bielecki
