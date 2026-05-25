25.05.2026
25.05.2026 09:41

Sprzedaż detaliczna w kwietniu. Odczyt gorszy od prognoz

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w kwietniu o 1,3 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Wynik jest gorszy od prognoz. Podobnie wygląda odczyt w porównaniu z marcem.

Eksperci oczekiwali wzrostu na poziomie 3,5 proc., jednak dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na 1,3 proc.

Z kolei w ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc., podczas gdy konsensus przewidywał wzrost o 0,6 proc.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 2,8 proc. niższa w porównaniu z marcem” – wskazują przedstawiciele GUS.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet wzrosła o 0,5 proc. r/r. Spadek raportowały sektory tekstylny, odzieżowy i obuwniczy, a wzrosty – meblarski, RTV, AGD oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”.

