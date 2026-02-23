Sprzedaż detaliczna w styczniu 2026 r. powyżej oczekiwań

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu wzrosła o 4,4 proc. rok do roku i spadła o 17,8 proc. miesiąc do miesiąca – podał GUS.

Konsensus PAP zakładał wzrost o 3,1 proc. r/r/ i spadek o 18,8 proc. m/m.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4%. Największy wzrost (17,6%) odnotowano w grupie „tekstylia, odzież, obuwie”.



🔗 https://t.co/vl1Mi1t1vS#GUS #SprzedażDetaliczna #DynamikaSprzedaży — GUS (@GUS_STAT) February 23, 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 3,9 proc. r/r. W cenach bieżących ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3 proc.

Bank Pekao: zima nie zamroziła polskiego konsumenta

„Zima nie zamroziła polskiego konsumenta, choć wyraźnie wpłynęła na jego zachowania zakupowe. W styczniu sprzedaż detaliczna wyhamowała (...), co i tak można uznać za dobre dane" – ocenili ekonomiści Banku Pekao.

Jak zauważyli, w szczegółach widać kilka ciekawych zjawisk. Sprzedaż samochodów była słaba, podobnie wyhamowała sprzedaż paliw. Za to sprzedaż żywności utrzymała się na niezłym poziomie. Widoczne jest też odbicie w kategorii odzieży i obuwia.

Wcześniej poznaliśmy m.in. dane o wynagrodzeniach, produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu.

W ocenie głównego ekonomisty XYZ Marka Skawińskiego niższa presja na wynagrodzeniach zwiększa szansę na obniżkę stóp procentowych w marcu. Z kolei produkcja budowlano-montażowa w styczniu zawiodła, a dane o produkcji przemysłowej ostudziły apetyty po dobrych wynikach z grudnia 2025 r.

