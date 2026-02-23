Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 10:02

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2026 r. powyżej oczekiwań

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu wzrosła o 4,4 proc. rok do roku i spadła o 17,8 proc. miesiąc do miesiąca – podał GUS.

Konsensus PAP zakładał wzrost o 3,1 proc. r/r/ i spadek o 18,8 proc. m/m.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 3,9 proc. r/r. W cenach bieżących ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3 proc.

Bank Pekao: zima nie zamroziła polskiego konsumenta

„Zima nie zamroziła polskiego konsumenta, choć wyraźnie wpłynęła na jego zachowania zakupowe. W styczniu sprzedaż detaliczna wyhamowała (...), co i tak można uznać za dobre dane" – ocenili ekonomiści Banku Pekao.

Jak zauważyli, w szczegółach widać kilka ciekawych zjawisk. Sprzedaż samochodów była słaba, podobnie wyhamowała sprzedaż paliw. Za to sprzedaż żywności utrzymała się na niezłym poziomie. Widoczne jest też odbicie w kategorii odzieży i obuwia.

Wcześniej poznaliśmy m.in. dane o wynagrodzeniach, produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu.

W ocenie głównego ekonomisty XYZ Marka Skawińskiego niższa presja na wynagrodzeniach zwiększa szansę na obniżkę stóp procentowych w marcu. Z kolei produkcja budowlano-montażowa w styczniu zawiodła, a dane o produkcji przemysłowej ostudziły apetyty po dobrych wynikach z grudnia 2025 r.

Czytaj więcej: Płace ostro wyhamowują, RPP dostaje argument za obniżką stóp. Zima w danych GUS

Zakupy w Hali Mirowskiej w Warszawie
Na zdjęciu z grudnia 2025 r. zakupy w Hali Mirowskiej w Warszawie. Fot. PAP/Szymon Pulcyn
