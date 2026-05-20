Średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich w Warszawie przekroczyła kolejną granicę (raport Otodom)

W połowie maja 2026 r. średnia cena ofertowa mieszkań deweloperskich w Warszawie po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 20 tys. zł m kw., co było efektem wprowadzenia do sprzedaży nowych, drogich inwestycji – podał Otodom w komunikacie prasowym.

– Tak drogo jeszcze nie było, ale warto zrozumieć mechanizm stojący za tym rekordem. Kluczową rolę odegrały przede wszystkim bardzo drogie wprowadzenia. W ciągu zaledwie dwóch tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23,1 tys. zł m kw. – powiedziała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Ceny mieszkań w Warszawie – maj 2026

Podano, że równolegle w pierwszej połowie maja kupujący nabyli 800 mieszkań po przeciętnej stawce 17,3 tys. zł m kw.

„Skoro z rynku zniknęły tańsze lokale, a ich miejsce zajęły nowe i wyraźnie droższe, to średnia warszawskiej oferty niemal automatycznie wzrosła do 20 063 zł m kw. To niezwykle ważna informacja dla nabywców, ponieważ oznacza, że ceny lokali dostępnych już wcześniej w sprzedaży w zdecydowanej większości wcale się nie zmieniły" – napisano w komunikacie.

Podano, że w połowie maja średnia cena transakcyjna w stolicy okazała się o 13,7 proc. niższa od średniej ceny ofertowej.

Przeciętna stawka transakcyjna w Warszawie w II kwartale 2026 r.

Eksperci Otodom prognozują, że w II kwartale 2026 r. przeciętna stawka transakcyjna w stolicy (według danych własnych Otodom) wyniesie około 17,1–17,2 tys. zł m kw.

– Kwota z ogłoszenia odbiega od tej widniejącej w akcie notarialnym. Różnica między ceną ofertową i transakcyjną wyniosła w I kwartale 1 581 zł m kw. Oznacza to, że większość sprzedanych w I kwartale mieszkań miała niższą od średniej rynkową cenę metra kwadratowego. Nie musi to jednak dowodzić, że nabywcy uzyskiwali 8–9 proc. upusty, co sugeruje różnica między ceną ofertową i transakcyjną, ale z pewnością świadczy o ich zainteresowaniu mieszkaniami z tańszej części oferty firm deweloperskich – powiedziała Katarzyna Kuniewicz.

Według badań Otodom przeciętne mieszkanie w sprzedaży na rynku deweloperskim ma 55 m kw. i kosztuje prawie 1,1 mln zł.

Podano, że mimo dużych różnic w cenach ofertowych średnie ceny transakcyjne mieszkań deweloperskich i używanych były niemal identyczne – w przypadku nowych lokali jest to 16 475 zł m kw., a na rynku wtórnym – 16 393 zł m kw.

– Ponieważ bieżące odczyty badań Otodom niemal pokrywają się z oficjalnymi raportami NBP, spodziewamy się, że w II kwartale ostateczna średnia cena transakcyjna w stolicy ogłaszana przez NBP ukształtuje się na poziomie około 16,8–16,9 tys. zł m kw. – ocenia Katarzyna Kuniewicz.

Źródło: PAP