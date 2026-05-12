Ceny transakcyjne nieruchomości w I kw. 2026 r. nieznacznie w dół (NBP)
Ceny transakcyjne na siedmiu największych rynkach nieruchomości w I kwartale 2026 r. spadły rok do roku o 0,3 proc. na rynku pierwotnym – podał NBP.
Jak wynika z danych zaprezentowanych przez NBP, średnia cena m kw. w siedmiu największych aglomeracjach wyniosła 14 245 zł.
NBP odnotował spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym o 0,1 proc. k/k
Ceny ofertowe rok do roku wzrosły o 2,5 proc., a kwartał do kwartału wzrosły o 1,3 proc. do 15 637 zł.
Ceny ofertowe za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)
|Miasto
|I kw. 2026 r.
|IV kw. 2025 r.
|I kw. 2025 r.
|Zmiana r/r
|Zmiana k/k
|Gdańsk
|16432 zł
|16084 zł
|15276 zł
|7,6 proc.
|2,2 proc.
|Gdynia
|14967 zł
|14287 zł
|13 942 zł
|7,4 proc.
|4,8 proc.
|Kraków
|16859 zł
|16845 zł
|16927 zł
|-0,4 proc.
|0,1 proc.
|Łódź
|11563 zł
|11194 zł
|11521 zł
|0,4 proc.
|3,3 proc.
|Poznań
|13778 zł
|13592 zł
|13132 zł
|4,9 proc.
|1,4 proc.
|Warszawa
|18056 zł
|17743 zł
|16948 zł
|6,5 proc.
|1,8 proc.
|Wrocław
|15444 zł
|15511 zł
|15072 zł
|2,5 proc.
|-0,4 proc.
Ceny transakcyjne za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)
|Miasto
|I kw. 2026 r.
|IV kw. 2025 r.
|I kw. 2025 r.
|Zmiana r/r
|Zmiana k/k
|Gdańsk
|14647 zł
|14379 zł
|13903 zł
|5,4 proc.
|1,9 proc.
|Gdynia
|13320 zł
|13893 zł
|12907 zł
|3,2 proc.
|-4,1 proc.
|Kraków
|15384 zł
|15592 zł
|15655 zł
|-1,7 proc.
|-1,3 proc.
|Łódź
|9758 zł
|9708 zł
|9781 zł
|-0,2 proc.
|0,5 proc.
|Poznań
|12627 zł
|12421 zł
|12372 zł
|2,1 proc.
|1,7 proc.
|Warszawa
|16475 zł
|16574 zł
|16437 zł
|0,2 proc.
|-0,6 proc.
|Wrocław
|13903 zł
|14062 zł
|14257 zł
|-2,5 proc.
|-1,1 proc.
NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.
Badania dla I kwartału są przeprowadzane w miesiącach: grudzień, styczeń i luty.
Źródło: PAP