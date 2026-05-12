Dzieje się
12.05.2026 11:45

Ceny transakcyjne nieruchomości w I kw. 2026 r. nieznacznie w dół (NBP)

Ceny transakcyjne na siedmiu największych rynkach nieruchomości w I kwartale 2026 r. spadły rok do roku o 0,3 proc. na rynku pierwotnym – podał NBP.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez NBP, średnia cena m kw. w siedmiu największych aglomeracjach wyniosła 14 245 zł.

NBP odnotował spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym o 0,1 proc. k/k

Ceny ofertowe rok do roku wzrosły o 2,5 proc., a kwartał do kwartału wzrosły o 1,3 proc. do 15 637 zł.

Ceny ofertowe za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)

MiastoI kw. 2026 r.IV kw. 2025 r.I kw. 2025 r.Zmiana r/rZmiana k/k
Gdańsk16432 zł16084 zł15276 zł7,6 proc.2,2 proc.
Gdynia14967 zł14287 zł13 942 zł7,4 proc.4,8 proc.
Kraków16859 zł16845 zł16927 zł-0,4 proc.0,1 proc.
Łódź11563 zł11194 zł11521 zł0,4 proc.3,3 proc.
Poznań13778 zł13592 zł13132 zł4,9 proc.1,4 proc.
Warszawa18056 zł17743 zł16948 zł6,5 proc.1,8 proc.
Wrocław15444 zł15511 zł15072 zł2,5 proc.-0,4 proc.

Ceny transakcyjne za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)

MiastoI kw. 2026 r.IV kw. 2025 r.I kw. 2025 r.Zmiana r/rZmiana k/k
Gdańsk14647 zł14379 zł13903 zł5,4 proc.1,9 proc.
Gdynia13320 zł13893 zł12907 zł3,2 proc.-4,1 proc.
Kraków15384 zł15592 zł15655 zł-1,7 proc.-1,3 proc.
Łódź9758 zł9708 zł9781 zł-0,2 proc.0,5 proc.
Poznań12627 zł12421 zł12372 zł2,1 proc.1,7 proc.
Warszawa16475 zł16574 zł16437 zł0,2 proc.-0,6 proc.
Wrocław13903 zł14062 zł14257 zł-2,5 proc.-1,1 proc.

NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Badania dla I kwartału są przeprowadzane w miesiącach: grudzień, styczeń i luty.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widok z lotu ptaka na nowe osiedle mieszkalne w Krakowie. Fot. Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

