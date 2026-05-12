Ceny transakcyjne nieruchomości w I kw. 2026 r. nieznacznie w dół (NBP)

Ceny transakcyjne na siedmiu największych rynkach nieruchomości w I kwartale 2026 r. spadły rok do roku o 0,3 proc. na rynku pierwotnym – podał NBP.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez NBP, średnia cena m kw. w siedmiu największych aglomeracjach wyniosła 14 245 zł.

NBP odnotował spadek cen transakcyjnych na rynku pierwotnym o 0,1 proc. k/k

Ceny ofertowe rok do roku wzrosły o 2,5 proc., a kwartał do kwartału wzrosły o 1,3 proc. do 15 637 zł.

Ceny ofertowe za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)

Miasto I kw. 2026 r. IV kw. 2025 r. I kw. 2025 r. Zmiana r/r Zmiana k/k Gdańsk 16432 zł 16084 zł 15276 zł 7,6 proc. 2,2 proc. Gdynia 14967 zł 14287 zł 13 942 zł 7,4 proc. 4,8 proc. Kraków 16859 zł 16845 zł 16927 zł -0,4 proc. 0,1 proc. Łódź 11563 zł 11194 zł 11521 zł 0,4 proc. 3,3 proc. Poznań 13778 zł 13592 zł 13132 zł 4,9 proc. 1,4 proc. Warszawa 18056 zł 17743 zł 16948 zł 6,5 proc. 1,8 proc. Wrocław 15444 zł 15511 zł 15072 zł 2,5 proc. -0,4 proc.

Ceny transakcyjne za m kw. w I kwartale 2026 r. (dane NBP)

Miasto I kw. 2026 r. IV kw. 2025 r. I kw. 2025 r. Zmiana r/r Zmiana k/k Gdańsk 14647 zł 14379 zł 13903 zł 5,4 proc. 1,9 proc. Gdynia 13320 zł 13893 zł 12907 zł 3,2 proc. -4,1 proc. Kraków 15384 zł 15592 zł 15655 zł -1,7 proc. -1,3 proc. Łódź 9758 zł 9708 zł 9781 zł -0,2 proc. 0,5 proc. Poznań 12627 zł 12421 zł 12372 zł 2,1 proc. 1,7 proc. Warszawa 16475 zł 16574 zł 16437 zł 0,2 proc. -0,6 proc. Wrocław 13903 zł 14062 zł 14257 zł -2,5 proc. -1,1 proc.

NBP podaje dane dla miast: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Badania dla I kwartału są przeprowadzane w miesiącach: grudzień, styczeń i luty.

Źródło: PAP