Średnia wieku pracujących w Polsce wyniosła latem 43 lata. Ich liczba spadła o 0,2 proc.

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej spadła o 0,2 proc. do 15,04 mln osób – wynika z danych GUS za sierpień 2025 r. Wzrosła za to średnia oraz mediana wieku, które sięgnęły 43 lat.

Pod koniec sierpnia 2025 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15,04 mln osób. To o 0,2 proc. mniej r/r i o 0,3 proc. m/m.

52,7 proc. pracujących stanowili mężczyźni, a 47,3 proc. – kobiety. W porównaniu z sierpniem 2024 r. liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 0,1 proc., a liczba pracujących mężczyzn spadła o 0,4 proc.

Polecamy: Hossa w pełni, a Polacy wciąż pełni obaw. Czy to moment, by pieniądze zaczęły pracować?

78,9 proc. zatrudnionych stanowili pracownicy najemni, a 20,9 proc. – pracujący na własny rachunek.

Najwięcej osób – 2,74 mln – pracowało w przetwórstwie przemysłowym. To ponad 18 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Z kolei średnia wieku pracujących wyniosła na koniec sierpnia 43 lata wobec 42,8 w 2024 r. Mediana także wyniosła 43 lata, rosnąc o rok w stosunku do sierpnia 2024 r.

Źródło: PAP