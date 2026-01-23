Średnie ceny paliw w tygodniu 25 stycznia - 1 luty 2026 r. Oto prognoza

W nadchodzącym tygodniu wahania cen paliw na stacjach mogą być niewielkie – prognozują analitycy e-petrol.

„Na nadchodzący tydzień, od 25 stycznia do 1 lutego 2026 r., prognozy wskazują na utrzymanie się cen w niewielkim przedziale wahań: Pb98 – 6,40–6,52 zł/l, Pb95 – 5,59–5,71 zł/l, ON – 5,97–6,09 zł/l, a LPG – 2,66–2,72 zł/l" – napisali analitycy e-petrol.

Aktualne średnie ceny paliw na stacjach benzynowych

„Oznacza to, że rynek detaliczny paliw pozostanie stosunkowo stabilny – nawet mimo burzliwych zawirowań na globalnych rynkach. Wprawdzie na polskich stacjach ceny nie zmieniają się znacząco, ale globalna polityka niejednokrotnie w ostatnich dniach zahaczała o sprawy istotne dla rynku naftowego, a to może okazać się ważne dla tankujących” - stwierdzili eksperci.

Zwrócili uwagę, że w ostatnich tygodniach ceny paliw na stacjach utrzymują się na stabilnym poziomie. Dodali, że w mijającym tygodniu średnie ceny paliw wynosiły: Pb98 – 6,44 zł/l, Pb95 – 5,64 zł/l, olej napędowy – 5,98 zł/l, autogaz – 2,68 zł/l. To nieznaczny spadek w porównaniu z poprzednim notowaniem.

Zaznaczyli jednak, że w ostatnich dniach obserwują wyraźny wzrost cen hurtowych paliw na rynku krajowym.

e-petrol.pl: chaotyczna polityka Trumpa wpływa na zmienność cen ropy

W ocenie analityków chaotyczna polityka Donalda Trumpa przełożyła się w ostatnich dniach na podwyższoną zmienność notowań ropy.

Jak zauważyli, cena ropy na giełdzie w Londynie przez większą część mijającego tygodnia pozostawała w wąskim paśmie 64-65 dolarów, ale następowały częste i dynamiczne zmiany kierunku jej notowań.

„W piątkowe przedpołudnie baryłka ropy Brent odrabia straty z poprzedniego dnia, kierując się w stronę 65 dolarów” - przekazali eksperci.

Jak stwierdzili, „po uprowadzeniu przywódcy Wenezueli na celowniku amerykańskiego prezydenta” znalazł się Iran i obawy związane ze zbrojną interwencją w tym kraju napędzały przez chwilę wzrost cen surowca.

„Wygasające lokalne protesty społeczne oddaliły to ryzyko, ale Donald Trump wrócił do pomysłu przejęcia Grenlandii, powodując poważne napięcia w relacjach z transatlantyckimi sojusznikami” – przypomnieli eksperci.

W opinii analityków przestrzeń do zwyżek cen ropy naftowej „ograniczają rynkowe fundamenty”.

„Choć tu pojawiają się optymistyczne sygnały, jak podniesione w ostatnich dniach przez Międzynarodową Agencję Energetyczną prognozy zapotrzebowania na produkty naftowe” – zaznaczyli.

Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej w okresie 25 stycznia – 1 lutego 2026 r. (e-petrol.pl)

Pb98 6,40–6,52

Pb95 5,59–5,71

ON 5,97–6,09

LPG 2,66–2,72

Reflex: podczas ferii zimowych paliwa będą tańsze niż rok temu średnio o 53 gr/l

Podczas tegorocznych wyjazdów na ferie zimowe, szczególnie w ciągu dwóch najbliższych tygodni, paliwa na stacjach będą tańsze niż rok temu średnio o 53 gr za litr – ocenili z kolei analitycy Refleksu w prognozie z 19 stycznia. Średnia cena benzyny 95 jest o 57 gr tańsza, ON o 46 gr, a litr autogazu kosztuje 56 gr mniej.

Analitycy Refleksu zwrócili w poniedziałek uwagę, że na krajowym detalicznym rynku paliw od siedmiu tygodni, czyli od połowy listopada obserwowane są spadki cen paliw.

Eksperci podkreślili, że wyjazdy na ferie, szczególnie podczas pierwszego turnusu, będą najtańsze co najmniej od stycznia 2022 r.

W ich ocenie również w przyszłym tygodniu ceny na stacjach paliw bez większych zmian.

Jak zauważyli, notowany ostatnio wzrost hurtowych cen paliw nie znajduje przełożenia na ceny detaliczne, ponieważ kompensowany jest spadkiem poziomu marż detalicznych, które w ostatnim okresie utrzymywały się na wyższych poziomach. Sytuacja taka może się utrzymać do końca stycznia, później, o ile ceny hurtowe nie spadną, na stacjach mogą pojawić się podwyżki, choć nie powinny one być gwałtowne.

W ocenie ekspertów Reflexu, w przyszłym tygodniu średnie ceny paliw nie powinny się zmienić; cena benzyny 95 powinna się ona utrzymać na poziomie 5,67 zł za litr, oleju napędowego na poziomie 5,95 zł za litr, a autogazu - 2,71 zł za litr.

