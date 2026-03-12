Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 18:56

Stalexport zakłada brak kontynuacji działalności po 2027 r. Decyzja związana z końcem koncesji na A4

Spółka Stalexport Autostrady zdecydowała, że sprawozdanie finansowe za 2025 r. zostanie przygotowane przy założeniu braku kontynuacji działalności. Decyzja ma związek z wygaśnięciem koncesji na autostradę A4 Katowice–Kraków 15 marca 2027 r. oraz odrzuceniem strategii rozwoju na kolejne lata przez akcjonariuszy.

Zarząd spółki poinformował w czwartek w raporcie bieżącym, że podjął uchwałę o sporządzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. w oparciu o założenie braku kontynuacji działalności. Spółka podkreśla jednak, że decyzja ma charakter rachunkowy i wynika z obowiązujących międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Stalexport Autostrady wyjaśnia, że działalność operacyjna będzie prowadzona bez zmian do czasu wygaśnięcia koncesji, czyli do 15 marca 2027 r. Zarząd zapewnia, że spółka ma zdolność do regulowania zobowiązań i realizowania wszystkich obowiązków wynikających z umowy koncesyjnej.

Według spółki przyjęcie takiego założenia wynika z przepisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 (MSR 1), który wskazuje, że sprawozdanie finansowe nie jest sporządzane przy założeniu kontynuacji działalności, jeśli jednostka planuje zakończenie działalności lub nie ma realistycznej alternatywy dla jej zakończenia.

Strategia odrzucona przez akcjonariuszy

Zarząd wskazał, że podstawą przyjęcia takiej perspektywy była decyzja akcjonariuszy podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 19 lutego 2026 r., na którym nie zatwierdzono strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady na lata 2026–2030 z perspektywą do 2035 r..

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 176,6 tys. akcji, czyli 71,4 proc. kapitału zakładowego. Za przyjęciem strategii oddano 6,5 tys. głosów, przeciw było 151,3 tys., a 18,7 tys. akcjonariuszy wstrzymało się od głosu.

Spółka przekazała, że brak zatwierdzonej strategii oznacza obecnie brak realistycznej alternatywy dla zakończenia działalności operacyjnej po wygaśnięciu koncesji. Jednocześnie podkreślono, że decyzja rachunkowa nie wpływa na bieżące funkcjonowanie autostrady.

Biuro prasowe Stalexport Autostrad zapewniło, że autostrada A4 Katowice–Kraków będzie zarządzana i utrzymywana zgodnie z umową do marca 2027 r., a poziom usług dla kierowców pozostanie bez zmian.

Koniec koncesji na A4

Koncesja na zarządzanie autostradą A4 Katowice–Kraków została udzielona na 30 lat w 1997 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznaczało to przekazanie prywatnemu podmiotowi odpowiedzialności za finansowanie inwestycji, utrzymanie drogi i spłatę zadłużenia w zamian za pobór opłat za przejazd.

Rząd zapowiedział wcześniej, że umowa koncesyjna nie zostanie przedłużona. W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych z 2023 r. wskazano, że państwo planuje ujednolicenie systemu opłat drogowych. W lutym 2025 r. minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził, że strona publiczna nie zamierza przedłużać koncesji na tym odcinku.

Grupa Stalexport Autostrady należy w większości do włoskiej grupy Mundys, która posiada 61,2 proc. akcji spółki. TFI PZU ma 5 proc. udziałów, a pozostali akcjonariusze kontrolują 33,8 proc. kapitału. Spółka zapowiedziała jednocześnie dalsze prace analityczne nad ewentualnym nowym modelem biznesowym i deklaruje informowanie rynku o przyszłych decyzjach.

Źródło: PAP

Na zdjęciu punkt poboru opłat na autostradzie A4
Koncesja na zarządzanie autostradą A4 Katowice–Kraków została udzielona na 30 lat w 1997 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
