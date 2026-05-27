27.05.2026 16:50

Starcie Polek we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linette

Magda Linette pokonała w drugiej rundzie French Open Jelenę Ostapenko, a Iga Świątek – Sarę Bejlek. Obie zmierzą się w następnym meczu, a polscy kibice mogą odetchnąć z ulgą.

Magda Linette wygrała w środę po południu z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2. Wcześniej tego samego dnia Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3.

Polscy kibice obawiali się zwycięstwa Jeleny Ostapenko. Gdyby to ona przeszła do trzeciej rundy, mogłaby pokrzyżować plany Igi Świątek – dotąd Łotyszka wygrała z Polką wszystkie sześć spotkań.

Tak się jednak nie stało i to Magda Linette zagra z Igą Świątek w trzeciej rundzie turnieju. Dotąd zmierzyły się tylko dwa razy – w 2023 r. w Pekinie i w marcu 2026 r. w Miami. Ich bilans to 1:1.

Iga Świątek zwyciężała na kortach Rolanda Garrosa czterokrotnie – w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Walczy więc o piąty tytuł we Francji i łącznie siódmy w Wielkim Szlemie.

Z kolei najlepszym wynikiem Magdy Linette jest trzecia runda, którą osiągnęła w 2017 r., 2021 r. i właśnie w środę.

Ich starcie zaplanowane jest na piątek 29 maja.

Iga Świątek i Magda Linette dziękują sobie po starciu
Piątkowe spotkania będzie trzecim pomiędzy Igą Światek a Magdą Linette.
Fot. VCG/VCG via Getty Images
