Startup Iceye podsumował przełomowy rok dla firmy

Rok 2025 był dla Iceye momentem przełomowym — wzrost, rentowność i generowanie środków pieniężnych odnotowały jednocześnie znaczący skok – poinformował startup na swojej stronie internetowej. Firma odpowiedzialna za rozwijanie systemów rozpoznania satelitarnego osiągnęła w ubiegłym roku ponad 250 mln euro przychodu.

EBITDA spółki, czyli zysk osiągnięty przed opłaceniem podatków, odsetek i amortyzacji, wyniosła ponad 100 mln euro. Środki pieniężne firmy wyniosły ponad 350 mln euro.

Iceye poinformowało również, że obecnie portfel zakontraktowanych zamówień ma wartość 1,5 mld euro. Fińsko-polski startup w ubiegłym roku poszerzył grono klientów m.in. o Centrum Sytuacyjne w Kwaterze Głównej NATO. Jak podkreślono w komunikacie, firma w ubiegłym roku podwoiła skalę działalności i jest na dobrej drodze, by utrzymać tempo wzrostu w 2026 r.

"Zakontraktowany portfel zamówień odzwierciedla utrzymujący się popyt ze strony państw na budowę suwerennych zdolności rozpoznawczych oraz ich długoterminowe priorytety w obszarze bezpieczeństwa narodowego — co oznacza, że w większości opiera się on na stabilniejszym, wieloletnim finansowaniu publicznym (w tym budżetach obronnych), a nie na zależnych od koniunktury zamówieniach klientów komercyjnych" – podkreśliła firma w komunikacie prasowym.

Iceye to startup działający w dziedzinie  projektowania i produkcji systemów obserwacji Ziemi, opartych na satelitach wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Firma określa się mianem globalnego lidera w branży i chwali się największą konstelacją satelitów obserwacyjnych SAR. Założycielem przedsiębiorstwa jest Rafał Modrzewski. Iceye prowadzi biura w Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy USA.

Sztokholm sfotografowany przez satelitę ICEYE
Rok 2025 był dla Iceye momentem przełomowym – podkreśla firma przy okazji publikacji wyników finansowych. Fot. Iceye
