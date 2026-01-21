Steve Witkoff ma spotkać się w Moskwie z Władimirem Putinem

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff zapowiedział w środę, że po rozmowach z rosyjską delegacją w Davos na temat pokoju w Ukrainie spotka się w czwartek w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak dodał, spotkanie odbędzie się z inicjatywy strony rosyjskiej.

„Musimy spotkać się z nim w czwartek. Ale to Rosjanie proszą o to spotkanie. Myślę, że to ważne oświadczenie z ich strony” – powiedział Witkoff w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC.

Wysłannik prezydenta Donalda Trumpa poinformował, że po zakończeniu rozmów z rosyjskim liderem zamierza spotkać się także ze stroną ukraińską.

Czwartkowe rozmowy Witkoffa z Putinem potwierdził w środę również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według agencji prasowej Reuters, w Moskwie Witkoffowi ma towarzyszyć także Jared Kushner, zięć prezydenta USA.

Zapowiedź spotkania padła po tym, jak w Davos we wtorek specjalny wysłannik Putina Kiriłł Dmitrijew spotkał się z Witkoffem oraz Kushnerem. Według Dmitrijewa, cytowanego przez agencję Reuters, dialog był „konstruktywny". „Coraz więcej osób rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska” – powiedział też wysłannik Putina.

Źródło: PAP