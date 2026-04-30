EBC zwraca uwagę na „gwałtowny wzrost" cen energii. Ale zostawia stopy procentowe bez zmian

Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o wysokości stóp procentowych w strefie euro. Zdecydował się pozostawić je bez zmian.

Oznacza to, że stopa depozytowa pozostanie na poziomie 2 proc., stopa refinansowa na poziomie 2,15 proc., a stopa lombardowa na poziomie 2,40 proc.

Decyzja okazała się zgodna z przewidywaniami analityków.

„W obliczu rosnącej inflacji i negatywnego szoku podażowego wybór odpowiedniego kierunku polityki monetarnej jest utrudniony, co skłania decydentów do przyjęcia strategii wait-and-see" – napisali w komentarzu przed decyzją EBC analitycy PKO BP, którzy spodziewali się, że bank centralny strefy euro pozostawi stopy bez zmian.

Na to, że EBC pozostaje w trybie wait-and-see, zwrócili również uwagę w komentarzu po decyzji analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

„Inflacja rośnie za sprawą droższej energii, a jednocześnie gospodarka wyraźnie hamuje. Jako importer surowców Europa szczególnie mocno odczuwa obecny szok, co widać m.in. w słabszych danych PMI. To stawia bank centralny w trudnym położeniu. Z jednej strony rosnąca inflacja i brak działań zwiększają ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, z drugiej podwyżki stóp dodatkowo osłabiłyby i tak już spowalniającą gospodarkę. Warto jednak zaznaczyć, że słabsza gospodarka i niższy popyt w długim terminie będą działały dezinflacyjnie" – wskazali.

„Na razie nie widać silnych efektów drugiej rundy. Presja kosztowa rośnie, ale nie przekłada się szeroko na ceny usług i płace, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne. To daje EBC czas" – dodali analitycy Portu w komentarzu.

Ich zdaniem, jeżeli ceny ropy pozostają w trendzie wzrostowym, EBC może zostać zmuszony do podniesienia stóp procentowych już w czerwcu.

Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny energii

„Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC bez zmian. Chociaż napływające informacje są zasadniczo zgodne z wcześniejszą oceną Rady Prezesów dotyczącą perspektyw inflacji, nasiliły się ryzyka wzrostu inflacji i spadku wzrostu gospodarczego" – podano w komunikacie do decyzji EBC.

EBC wskazuje, że wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii. To „podniosło inflację i negatywnie wpłynęło na nastroje gospodarcze" – wskazano w komentarzu.

Zdaniem EBC wpływ wojny na inflację i aktywność gospodarczą w średnim okresie będzie zależał od intensywności i czasu trwania szoku cenowego na rynku energii oraz skali jego pośrednich i wtórnych skutków. „Im dłużej wojna będzie trwała i im dłużej ceny energii pozostaną wysokie, tym silniejszy będzie prawdopodobny wpływ na szerszą inflację i gospodarkę" – podał bank.

„Rada Prezesów jest nadal dobrze przygotowana do radzenia sobie z obecną niepewnością. Strefa euro weszła w okres gwałtownego wzrostu cen energii z inflacją oscylującą wokół celu 2 proc., a gospodarka wykazała się odpornością w ostatnich kwartałach. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają dobrze zakotwiczone, choć oczekiwania inflacyjne w krótszych horyzontach znacznie wzrosły" – dodano w komentarzu.

Wskazano także, że Rada Prezesów zamierza uważnie monitorować sytuację i stosować podejście uzależnione od danych. Decyzje co do polityki pieniężnej będą podejmowane na każdym posiedzeniu. „W szczególności decyzje dotyczące stóp procentowych będą oparte na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią ryzyk, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej" – wskazano.

Rada Prezesów nie określiła z góry konkretnej ścieżki stóp procentowych.

Inflacja w strefie euro przyspieszyła do 2,6 proc.

W czwartek poznaliśmy także dane o poziomie inflacji w strefie euro. Zgodnie z najnowszym odczytem Eurostatu inflacja wyniosła w kwietniu 3 proc. w ujęciu rocznym. To wzrost w porównaniu z marcowym odczytem na poziomie 2,6 proc.

Najmocniej wzrosły ceny energii – o 10,9 proc. W marcu wzrost cen w tym sektorze wynosił 5,1 proc. – podał Eurostat.

Usługi były w kwietniu o 3 proc. droższe niż przed rokiem. Wzrost ich cen nieco wyhamował z marcem. Wtedy inflacja w usługach wynosiła w strefie euro 3,2 proc. rok do roku.

Ceny żywności, alkoholu i tytoniu wzrosły o 2,5 proc. rok do roku (w porównaniu z 2,4 proc. w marcu), a towary przemysłowe z wyłączeniem energii o 0,8 proc. (w porównaniu z 0,5 proc. w marcu).

Eurostat podał także dane o bezrobociu w strefie euro w marcu 2026 r. oraz o PKB w strefie w pierwszym kwartale roku. Zgodnie z danymi unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia spadła do 6,2 proc. z 6,3 proc. w marcu. Wzrost PKB wyniósł w pierwszym kwartale 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym oraz 0,8 proc. w ujęciu rocznym.

Polecamy: Decyzja Fed ws. stóp procentowych w USA. Pozostaną bez zmian

