Decyzja Fed ws. stóp procentowych w USA. Pozostaną bez zmian

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku podjął decyzję ws. stóp procentowych w USA. Zgodnie z prognozami rynku pozostaną one w tym samym przedziale.

Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną w przedziale 3,50-3,75 proc.

Dla Amerykanów, którzy już zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia, decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian niewiele zmienia.

Krótkoterminowe oprocentowanie, np. kart kredytowych, jest ściśle powiązane ze stopą funduszy federalnych, więc pozostanie wysokie. Oprocentowanie kredytów samochodowych zależy od kilku czynników, w tym od decyzji Fedu.

Z kolei długoterminowe stopy, takie jak kredyty hipoteczne, są bardziej uzależnione od inflacji i ogólnej sytuacji gospodarczej. Jednak przez niepewność geopolityczną także one utrzymują się na podwyższonym poziomie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga oczekiwali, że stopy proc. pozostaną bez zmian. Podczas poprzedniego posiedzenia Fed pozostawił stopy proc. bez zmian. Dwa spotkania wcześniej Fed obniżył stopy proc. o 25 pb. W tym cyklu luzowania polityki monetarnej Fed obniżył stopy procentowe o 150 pb.

„Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie przyczynia się do wysokiego poziomu niepewności co do perspektyw gospodarczych. Komitet zwraca uwagę na ryzyko dla obu stron swojego podwójnego mandatu. W celu wsparcia swoich celów, Komitet zdecydował o utrzymaniu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych na poziomie od 3,5 proc. do 3,75 proc. Rozważając zakres i terminy dodatkowych korekt docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz bilans ryzyka. Komitet jest zdecydowany wspierać maksymalne zatrudnienie i powrót inflacji do celu na poziomie 2 proc.” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

„Najnowsze dane sugerują, że aktywność gospodarcza USA rozwija się w solidnym tempie. Wzrost zatrudnienia utrzymuje się średnio na niskim poziomie, a stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach praktycznie się nie zmieniła. Inflacja jest wysoka, co częściowo odzwierciedla niedawny wzrost światowych cen energii” - dodano.

Fed wskazywał, że będzie analizował napływające dane w celu oceny perspektyw gospodarczych i podejmowania decyzji.

„Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorować wpływ pojawiających się informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet będzie gotowy do odpowiedniego dostosowania nastawienia w polityce pieniężnej w przypadku pojawienia się czynników ryzyka, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym dane dotyczące sytuacji na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji na rynkach finansowych i w polityce międzynarodowej” - podano w komunikacie.

15 maja kończy się kadencja prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 16-17 czerwca.

Źródło: PAP