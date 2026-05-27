Startup z USA chce dać firmom narzędzie do konkurowania z Amazonem. W najnowszej rundzie zebrał 250 mln dolarów

Amerykański startup Stord ogłosił rundę finansowania o wartości blisko 250 mln dolarów. Dzięki rundzie osiągnął wycenę 3 mld dolarów. Runda była prowadzona przez obecnych inwestorów. Przewodniczył jej amerykański fundusz Strike Capital, w którym partnerem jest Bruno Wejchert.

Stord to startup z branży e-commerce. Oferuje platformę logistyczną łączącą fizyczną sieć magazynów z infrastrukturą cyfrową dla sprzedawców internetowych. Pozyskane finansowanie ma pozwolić startupowi na rozwój oferowanych rozwiązań.

Obecni inwestorzy w najnowszej rundzie serii F podwoili swoje zaangażowanie. Poza Strike Capital w rundzie finansowania udział wzięły firmy takie jak Kleiner Perkins, Founders Fund, Franklin Templeton, Baillie Gifford, G Squared, Bond oraz Lux.

Startup ogłosił także powstanie Stord Labs, czyli laboratorium do opracowywania usług łączących logistykę i sztuczną inteligencję.

Stord chce dać firmom narzędzia do konkurowania z Amazonem

Jak wskazuje spółka, jej usługi mają pozwolić „każdej niezależnej marce na dostarczanie klientom doświadczeń przewyższających te z Prime", czyli flagowego programu Amazona.

Amerykański gigant e-commerce w USA kontroluje ponad jedną trzecią rynku handlu internetowego. Dominacja koncernu została zbudowana „nie na lepszej witrynie sklepowej czy systemie płatności, ale na Prime: obietnicy szybkiej, niezawodnej i śledzonej dostawy, która na stałe zmieniła oczekiwania konsumentów" – wskazują twórcy startupu Stord.

„Przez lata każda niezależna marka musiała samodzielnie znaleźć sposób na konkurowanie z doświadczeniem konsumenckim, które Amazon budował przez dekady i za setki miliardów dolarów. Pod każdym względem niezależne marki przegrywały. Stord istnieje po to, by wyrównać szanse. Dajemy niezależnym markom kompletny pakiet rozwiązań handlowych: sieć realizacji zamówień, oprogramowanie i sztuczną inteligencję, aby zapewnić klientom doświadczenie przewyższające Prime" – twierdzi Sean Henry, założyciel i prezes Stord.

Na to, że Stord chce umożliwić sprzedawcom internetowym oferowanie doświadczenia zakupowego konkurencyjnego wobec Amazon Prime, zwraca uwagę także Bruno Wejchert.

Jak wskazuje partner w Strike Capital, startup, w który zainwestował fundusz, buduje kompleksową platformę infrastruktury handlowej obejmującą trzy warstwy: własną i rozproszoną sieć realizacji zamówień, oprogramowanie handlowe oraz sztuczną inteligencję przeznaczoną do obsługi operacyjnej nastawionej na sektor handlu.

„Amazon stworzył Prime dla siebie. Stord buduje tę funkcjonalność dla każdej marki (...). Stord Labs zapewnia firmie dedykowane środowisko do testowania sztucznej inteligencji, robotyki i technologii nowej generacji w oparciu o rzeczywiste zamówienia przed wdrożeniem w całej sieci" – napisał Bruno Wejchert we wpisie na portalu LinkedIn dotyczącym inwestycji w spółkę.

Stord uruchomił „laboratorium fizycznej inteligencji"

Stord Labs firma określa jako „laboratorium inteligencji fizycznej". Tzw. physical AI to technologia, która łączy sztuczną inteligencję ze światem fizycznym, np. poprzez robotykę.

Laboratorium Stord Labs zostało uruchomione w siedzibie spółkii w Atlancie. To zakład, w ramach którego startup opracowuje i weryfikuje rozwiązania z zakresu agentowej sztucznej inteligencji, robotyki i zaawansowanej automatyzacji. Prace są oparte o rzeczywiste zamówienia i prowadzone w tym samym systemie operacyjnym, na którym bazuje sieć produkcyjna Stord. Innowacje wypracowane w Stord Labs są następnie wdrażane w obiektach realizacji zamówień, zarządzanych przez firmę, bez konieczności ponownej integracji.

Spółka podaje, że oznacza to zdolność do trenowania modeli na danych z realizacji w czasie rzeczywistym zamówień o wartości 15 mld dolarów rocznie. Przesyłki obsługiwane przez Stord docierają obecnie niemal do co czwartego gospodarstwa domowego w USA. Spółka zarządza 20 punktami realizacji zamówień pod marką własną oraz 80 lokalizacjami partnerskimi. Obsługuje ponad 1 tys. marek.