Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
NEWSROOM XYZ
11.02.2026 20:42

Strajk pilotów i personelu pokładowego Lufthansy 12 lutego 2026 r. Na co mogą liczyć pasażerowie?

W czwartek 12 lutego 2026 r. piloci i personel pokładowy Lufthansa rozpoczną jednodniowy strajk. Obejmie on nie tylko większość rejsów pasażerskich tego przewoźnika, ale także operacje cargo. Jakie prawa przysługują pasażerom odwołanych lotów?

Strajk zacznie się dokładnie o północy i potrwa do 23:59. W piątek, jak zapowiada Lufthansa, będzie już obowiązywał normalny rozkład lotów. Związki zawodowe pilotów i personelu pokładowego ogłosiły strajk nagle, 10 lutego, po tym jak siedem rund negocjacji toczonych od maja 2025 r. nie dało żadnych efektów. Według niemieckich mediów związki nie mogą porozumieć się z przewoźnikiem w sprawie programów emerytalnych.

By załagodzić efekty strajku, Lufthansa porozumiała się z Deutsche Bahn. Na niektórych połączeniach pasażerowie mający ważny bilet lotniczy będą mogli skorzystać z pociągów dalekobieżnych. Z tego rozwiązania skorzysta jednak jedynie część pasażerów niemieckiej linii.

Jakie prawa mają pasażerowie?

Według AirAdvisor, firmy ułatwiającej pasażerom dochodzenie roszczeń, istnieją szanse na uzyskanie odszkodowania. Zgodnie z rozporządzeniem EU261 strajki pracowników są traktowane jako strajki wewnętrzne. Lufthansa może mieć więc ograniczone możliwości uznania sytuacji za nadzwyczajną okoliczność, która zwalnia ją z wypłaty odszkodowania. Pasażerowie mogą mieć do niego prawo, jeśli dotarli do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż trzy godziny, a lot został odwołany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni.

Linie lotnicze muszą również, niezależnie od prawa do odszkodowania, zapewnić zmianę rezerwacji albo zwrot kosztów biletów. Muszą też zagwarantować opiekę na lotnisku, czyli napoje, posiłki oraz ewentualne zakwaterowanie. Jeśli przewoźnik nie zapewni opieki, pasażerom przysługuje prawo do zwrotu poniesionych wydatków. W takiej sytuacji warto zachować wszystkie rachunki za wyżywienie, nocleg i transport.

– Gdy strajkują piloci i personel pokładowy danej linii lotniczej, pasażerowie często nadal mają podstawy do ubiegania się o odszkodowanie na mocy EU261. Podróżni nie powinni zakładać, że strajk automatycznie pozbawia ich praw. To, co jest kluczowe, to ustalenie, czy przyczyna zakłóceń leży po stronie przewoźnika, a w przypadku wewnętrznych protestów pracowniczych często tak właśnie jest – tłumaczy Anton Radczenko, prezes AirAdvisor.

Trzydniowy strajk na hiszpańskiej kolei. Protest ma wymusić poprawę bezpieczeństwa
start samolotu linii Lufthansa
Związki zawodowe Lufthansy zapowiedziały jednodniowy protest. Co przysługuje pasażerom? Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa bez USA. Trzy dni, które pokażą realną siłę UE
Od środowego spotkania ministrów obrony, przez czwartkowy nieformalny szczyt gospodarczy liderów UE w belgijskim zamku Alden Biesen, po Konferencję Bezpieczeństwa w Monachium, europejska dyplomacja kryzysowa wejdzie w tryb przyspieszony. Trwa wojna w Ukrainie, tymczasem niepewna przyszłość relacji UE z USA oraz wyraźne pęknięcia w tradycyjnym silniku integracji – osi francusko-niemieckiej – powodują nowe napięcia w UE.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026