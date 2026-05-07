Światowy dług w I kw. 2026 roku osiągnął rekordowy poziom (IIF)

Światowy dług w I kwartale wzrósł o 4,4 bln dolarów i osiągnął rekordowy poziom ok. 353 bln dolarów – wynika z raportu IIF.

„Tempo akumulacji było najszybsze od drugiego kwartału 2025 r. Wzrost długu skoncentrował się w Chinach i USA, napędzany głównie przez pożyczki rządowe” – napisano w raporcie.

„Niezwykłym wydarzeniem na początku 2026 r. było gwałtowne przyspieszenie akumulacji długu przez chińskie przedsiębiorstwa niefinansowe – głównie przedsiębiorstwa państwowe – które znacznie przewyższyło tempo zaciągania pożyczek przez rządy Chin. Poza tymi dwiema gospodarkami zadłużenie na rynkach dojrzałych nieznacznie spadło, podczas gdy całkowite zadłużenie na rynkach wschodzących, z wyłączeniem Chin, wzrosło nieznacznie do rekordowego poziomu 36,8 bln dolarów, przy czym większość tego wzrostu przypada na rządy państw” – dodano.

Największe przyrosty długu odnotowano w Norwegii, Kuwejcie, Chinach, Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej – każdy z tych krajów zanotował wzrost o ponad 30 pkt proc. PKB.

Polecamy: Globalny dług publiczny sięgnie 100 proc. PKB. Gospodarka światowa wypływa na nieznane wody

IIF: presja strukturalna będzie podwyższać poziom zadłużenia

Jak podaje IIF, patrząc w przyszłość, oczekuje się, że presja strukturalna – w tym starzenie się społeczeństw, rosnące wydatki na obronę, potrzeby w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwo oraz opóźnione wydatki kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją – będzie podwyższać poziom zadłużenia rządów i przedsiębiorstw w średnim i długim okresie.

IIF uważa, że rosnąca presja inflacyjna – napędzana wyższymi cenami energii i żywności – zmusi wiele państw, zwłaszcza importerów energii, do łagodzenia skutków gospodarczych przez wsparcie fiskalne, co doprowadzi do większych deficytów, dodatkowego zadłużenia i wyższego poziomu długu, zwłaszcza na rynkach wschodzących z ograniczonymi buforami fiskalnymi.

„Choć wyższa inflacja może tymczasowo pomóc w obniżeniu wskaźników zadłużenia, ulga ta nie będzie trwała, jeśli inflacja się utrwali. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się utrzymywał, przedłużająca się presja cenowa przełoży się na koszty pożyczek, szczególnie na długim końcu krzywej, nawet jeśli banki centralne – coraz bardziej ograniczone rosnącym długiem publicznym – nie podejmą agresywnych działań w celu ograniczenia inflacji” – napisano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że rynki finansowe pozostają odporne – popyt na obligacje oraz apetyt na ryzyko utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, a koszty finansowania wielu państw nie wzrosły znacząco mimo napięć geopolitycznych.

Z raportu wynika, że Polska pozostaje krajem o umiarkowanym poziomie zadłużenia na tle regionu Europy Środkowo‑Wschodniej. Dług sektora rządowego wynosi ok. 60,2 proc. PKB, przy zadłużeniu gospodarstw domowych na poziomie 21,9 proc. PKB oraz przedsiębiorstw niefinansowych – 35,2 proc. PKB.

Na koniec 2025 r. było to odpowiednio 55,5 proc., 22,3 proc. oraz 34,7 proc. PKB.

Czytaj także: WIIW: dług publiczny w 2028 roku w Polsce osiągnie 72 proc. PKB

Źródło: PAP