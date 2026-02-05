Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
05.02.2026 09:10

WIIW: dług publiczny w 2028 roku w Polsce osiągnie 72 proc. PKB

Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) w najnowszej prognozie dla Polski ocenia, że dług publiczny w 2028 roku osiągnie poziom 72 proc. PKB – podaje Instytut w kwartalnych prognozach.

W 2026 roku poziom polskiego długu osiągnie 65,5 proc. PKB, aby w 2027 roku urosnąć do 69 proc. PKB.

Z kolei poziom deficytu sektora gg w tym roku osiągnie 6,2 proc. PKB, aby w kolejnym roku odnotować 6 proc. PKB i w 2028 roku spaść do 5,7 proc. PKB.

Wszystko to przy prognozowanym tempie wzrostu na poziomie 3,7 proc. w tym roku, 3,2 proc. w 2027 roku i 2,9 proc. w 2028 roku.

Poziom inflacji średniorocznej w tym roku wyniesie 3 proc., aby w kolejnym spaść do 2,7 proc. i 2,5 proc. w 2028 roku.

Czytaj także: MF: Dług Polski ma sięgnąć 75 proc. PKB w 2029 r. Przekroczymy też krajowe progi ostrożnościowe

Źródło: PAP

Wejście do budynku Ministerstwa Finansów
Na zdjęciu Ministerstwo Finansów. Fot. Albert Zawada/PAP
