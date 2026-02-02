Świetne wyniki Disneya w Q4 2025. Firma przebiła oczekiwania analityków

Disney przebił oczekiwania analityków. Zarówno parki rozrywki, jak i dział streamingowy amerykańskiego koncernu odnotowały świetne wyniki finansowe w ostatnim kwartale 2025.

Dział Disney, który zajmuje się zarówno parkami rozrywki, jak i rejsami, odnotował przychody przekraczające 10 miliardów dolarów. To pierwszy taki kwartał w historii – wytłumaczył na antenie CNBC dyrektor finansowy Disneya Hugh Johnson.

Same tylko parki rozrywki w USA przyniosły 6,91 miliarda dolarów przychodów. Z kolei zagraniczne parki firmy Disney odnotowały przychód na poziomie 1,75 miliarda dolarów. To oznacza wzrosty o 7 proc. Do tego w Stanach w placówkach rozrywkowych Disneya pojawiło się więcej gości, choć w zagranicznych parkach liczba odwiedzających spadła.

Firma ponownie przebiła oczekiwania analityków. Zysk na akcję wyniósł 1,63 dolara, przy oczekiwanym 1,57 dolara. Przychody łącznie wyniosły 25,98 miliarda dolarów (wzrost rdr o 5 proc.), podczas gdy analitycy spodziewali się 25,74 miliarda dolarów.

Jednocześnie zysk netto okazał się niższy, niż oczekiwano. W pierwszym kwartale fiskalnym Disneya (czyli w ostatnim kwartale 2025) wyniósł on 2,48 miliarda dolarów, czyli 1,34 dolara na akcję. Rok wcześniej było to 2,64 miliarda dolarów (1,40 dolara na akcję).

Disney spodziewa się równie dobrych wyników finansowych i planuje wykup akcji o wartości 7 miliardów dolarów. Firma zakłada m.in., że oddział streamingowy Disneya przyniesie około 500 milionów dolarów w drugim kwartale fiskalnym (rok temu było to 200 milionów dolarów). W dziale parków i rejsów koncern spodziewa się jednak „średniego wzrostu”.

Koncern obawia się bowiem spadku liczby zagranicznych gości w amerykańskich parkach Disneya. Analitycy sugerują spadek ruchu turystycznego do USA ze względu na politykę imigracyjną administracji Trumpa. Do tego Disney planuje także otwarcie nowej trasy rejsowej oraz przeznaczy środki na przygotowanie otwarcia „Świata Krainy Lodu” w paryskim Disneylandzie.